“Ecco come ci è arrivato”. Sangiovanni, dopo la finale di Amici 20 c’è chi decide di parlare di lui

Madame, tutto sull’amicizia con Sangiovanni. Come sempre i pettegolezzi non risparmiano chi prova a cavalcare l’onda della notorietà. Questa volta sotto accusa finsice il giovane talento di Vicenza, Sangiovanni, vincitore di categoria del talent show Amici 20 di Maria De Filippi. Un talento costruito a tavolino, come si usual dire: alcuni pensano di Sangio. Ma la cantante nonchè grande rivelazione di Sanremo prende le sue difese.

Sulla loro amicizia si è già detto abbastanza. Madame e Sangiovanni hanno avuto modo di avviare un rapporto di amicizia proprio grazie alla loro grande passione condivisa, ovvero la musica, fedele compagna atta a comunicare un loro universo interiore, spesso frainteso o non compreso del tutto. A svelare i loro rapporto di amicizia, i genitori dell’allievo della scuola di Amici, in un’intervista rilasciata a DiPiù.















“Lasciare che la rabbia si riversasse sui fogli lo ha guarito, lo ha cambiato, al punto da attirare l’attenzione di una grande casa discografica, la Sugar di Caterina Caselli”, rivelano i genitori di Sangio, poi la conoscenza con Madame: “Qui dalle nostre parti, Giovanni ha conosciuto Madame. È stata lei a portarlo all’attenzione di Caterina Caselli che ha deciso di puntare su di lui”.















Interviene Madame sulle accuse che ancora oggi pesano sulle spalle del cantante: “Prima di conoscere Sangio ho sentito un suo ritornello in uno studio di Vicenza. Ho capito subito. L’ho presentato a Bias, a Falso Nueve. Falso Nueve ha proposto Amici di Maria. Non è un raccomandato. Ha un team, un gran team”. Una strada che da quel momento in poi avrebbe permesso al ragazzo di realizzare i suoi sogni.









Eppure per alcuni il talento del cantante non sarebbe giunto del tutto da un mondo amatoriale. Costruito a tavolino e accuse davanti alle quali Madame ha risposto con un tweet, provando a spiegare che l’artista sia stato seguito in tutta la fase che ha preceduto lo show di Maria De Filippi. Sangio, dunque, non è “raccomandato”, tuona la cantante sanremese, puntualizzando che il giovane abbia un “gran team”. Dietro il successo di Sangiovanni un nome conosciuto, quello di Falso Nueve, all’anagrafe è Fabio Rinaldi, che insieme alla sorella Manuela, faceva parte di un gruppo noto al pubblico di X-Factor nel 2012, quello dei Freres Chaos, poi A&R Manager della Sugar.

