Famosa per la sua risata ad ‘Avanti un altro’, Olimpia torna in tv dopo 6 anni: come è diventata

Olimpia Madonia era una perfetta sconosciuta fino al giorno in cui ha partecipato ad ‘Avanti un altro’ il 28 settembre 2015. La sua risata è ha divertito i tantissimi telespettatori dello show a quiz condotto da Bonolis e la sua storica spalla Luca Laurenti. Dopo la partecipazione alla trasmissione di Canale 5 la concorrente è diventata famosa proprio grazie allo storico siparietto comico.

L’allora 39enne di Asti non appena arrivata alla postazione di gioco, aveva faticato a parlare perché non riusciva a trattenere le risate che però somigliavano di più a grida acute e improvvise. Una sorta di tic, il cui video aveva fatto il giro del web e in breve tempo era diventato virale. “Spiego alle persone a casa: venite davanti al televisore altrimenti da lontano sembra un film porno“, aveva detto Paolo Bonolis commentando le risate di Olimpia.















Dopo la sua esilarante apparizione su Canale 5 – era il 2015 – la pagina Facebook di Olimpia aveva registrato tantissimi mi piace ed era partito un appello per far tornare la concorrente in televisione. L’appello era andato a vuoto, ma nella puntata di Avanti un altro la sera andata in onda domenica 16 maggio Olimpia Madonia è tornata nello studio quiz show. Era stata la stessa Olimpia a dare la notizia sui social. (Il video)















“Buongiorno a tutti, bene sì! Lo abbiamo aspettato per tantissimo tempo ed ora è arrivata la notizia ufficiale. Torno da Paolo e sarò con ad Enzo Salvi, Totò Schillaci Laura Freddi e l’Uomo Gatto con le categorie “A volte ritornano e Campioni di quiz”. Mi raccomando, vi aspettiamo tutti tutti tutti. Dicono che A volte ritornano. Siete pronti per il grande ritorno di Stasera? Grazie a tutta la produzione di Avanti un altro, la SdlTv e soprattutto a Paolo Bonolis. Esperienza fantastica“, aveva scritto la donna sulla sua pagina social.









“Mi sono fatta le treccine. – ha detto Olimpia Madonia a Paolo Bonolis – Bello rivedervi tutti, sono molto contenta, sono passati sei anni, sei lunghissimi anni. La gente mi continuava a chiedere come mai non tornavo. Perché non mi volevi tu Paolo. Con la famiglia va tutto bene, ho sempre il solito marito, Damiano, è coraggioso, perché è rimasto. I due figli sono cresciuti, Giuseppe ha 240 mesi, sono 20 anni e poi Nicola che ne ha 216“. (il video)

“Mi diceva cosa dire per farsi pubblicità”. UeD, rivelazione bomba sull’ex dama. Il cavaliere ‘canta’ e svela tutto