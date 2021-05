Dopo il caos che le ex dame hanno sollevato su Uomini e Donne, tirando in ballo anche Gianni Sperti, descritto da Anna Tedesco come uno che ” non stima a prescindere le donne, anni che bullizza i partecipanti alla trasmissione e l’abbiamo visto tutti”, arrivano nuove rivelazioni sul dietro le quinte di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Intervistato da Fralof per PiùDonna, un ex cavaliere ha anche rivelato di essere stato “messo in pausa dalla redazione” e ha fatto rivelazioni scottanti su una ex dama del parterre del Trono over. “Alcune affermazioni lette di recente mi hanno turbato – ha dichiarato l’ex cavaliere – In particolare l’intervista di Maria che ha detto tutte bugie. Mi son sentito chiamato in causa perché lei ha detto che nel parterre degli uomini non c’era un uomo vero. Io sono uno di quelli che è uscito con lei, quindi era rivolto anche a me”.















“Mi diceva cosa dire per farsi pubblicità”. UeD, il cavaliere contro la dama

“A parte che non è vero che tutti gli uomini sono falsi. Ognuno ha le proprie motivazioni. Io sono andato veramente per vedere se in quel contesto si poteva creare qualcosa di carino. All’inizio ho avuto abbastanza successo con le dame del parterre. Lei mi ha sempre detto cosa dire e cosa non dire se eravamo in centro studio cosa fare e cosa non fare. Io le dicevo che mi piaceva davvero, ma lei pensava soltanto a come apparire e a cosa farmi dire”, ha detto ancora Alessandro Pitt Inticu.















È da qualche tempo che il 39enne non compare in studio ed è stato proprio lui a spiegare il perché. La redazione lo ha ‘messo in pausa’ e il suo ritorno è previsto dopo l’estate. “Non sono andato via. La redazione mi ha chiamato e mi ha detto che mi mettevano in pausa. Dovrei tornare a settembre sempre che questa estate non trovi l’amore. Se così fosse non tornerò a Uomini e Donne. Sono una persona seria e se dovesse succedere qualcosa lo direi”.









Secondo il cavaliere l’ex dama Maria Tona, con la quale aveva iniziato a frequentarsi, faceva di tutto per mettersi in mostra e creare dinamiche in studio solo per farsi pubblicità. “È stata lei a propormi l’operazione al naso. Una volta che siamo andati a pranzo fuori ha insistito ancora dicendo che avrebbe preso un appuntamento per me col chirurgo. Lei si lamenta degli uomini ma la verità è che la finta è lei”, ha rivelato ancora il cavaliere.

“Quando l’ho baciata, Maria ha contattato Maria Catapano per dirle che mi doveva attaccare così si faceva più audience nel programma. Può raccontarlo anche Maria con cui ho un bellissimo rapporto e che mi piace molto, anzi se fosse rimasta sarebbe sicuramente nato qualcosa tra noi“.

