“E loro?”. Amici 20, è successo mentre Giulia Stabile festeggiava. La polemica investe anche Maria De Filippi

Amici 20, dopo la vittoria di Giulia Stabile, scatta il ‘caso’ sui social. Una grandiosa ultima puntata di Amici. La 20esima edizione finisce in bellezza, e si classifica al primo posto sul podio, con tanto di montepremi, la ballerina Giulia Stabile. Dopo Ivan D’Andrea e Andreas Muller, la categoria ballo ha un altro vincitore. Mentre a Sangiovanni, secondo classificato ha portato a casa il premio di categoria. Poche ore è tutto questo si trasforma in un ‘caso’.

I loro nomi hanno sempre avuto i riflettori accesi, non ultimo quando si sono visti in sfida per la vittoria finale. Non si fa che parlare di Sangiovanni e Giulia Stabile, ma sui social molti utenti cominciano a chiedersi: “Dove sono gli altri?”. Secondo alcuni telespettatori tutto sembra essere accaduto alla velocità della luce. I sospetti cadono sul cambio del regolamento di questa edizione ormai volta al termine.















Dunque scoppia il ‘caso’, ma c’è anche chi proprio sui social ironizza. Infatti nelle ultime ore non ha fatto altro che circolare uno spiritoso meme di “Chi l’ha visto?”. I più appassionati del talent show di Maria De Filippi ricorderanno senza alcun dubbio che durante le passate edizioni le prime due manche erano leggermente differenti rispetto a quelle a cui in molti hanno assistito in Finale.















Sospetto più o sospetto meno, il talent ha comunque il nome di un vincitore che ha sempre convinto anche il pubblico fin da subito. Che poi su twitter sia partita la caccia agli altri finalisti, ovvero Aka, Deddy e Alessandro, questa è un’altra storia. Ma gli utenti sanno trovare sempre quella creatività in grado di smorzare le tensioni. Via libera alla gara di meme. Al momento quello di @contechristino sembra essere in testa.









Ciò che comunque si è visto è che al termine della sfida tra Alessandro e Giulia Stabile e in attesa di scoprire il ballerino finalista, Stéphane Jarny ha consegnato il premio TIM per la critica, votato dai giornalisti, a Sangiovanni. Giulia Stabile è stata la finalista di ballo ad Amici 2021, quindi la finalissima si è giocata tra la coppia. Come è andata a finire resta comunque una certezza.

