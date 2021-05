Ha trionfato lei. Battendo i pronostici che vedevano favorito proprio il suo fidanzato Sangiovanni, alla fine Giulia Stabile è riuscita a conquistare lo scettro di campionessa di Amici. Per la ballerina si è trattata di una cavalcata trionfale, resa ancora più speciale dal fatto di aver trovato l’amore proprio nel talent di Maria. E dire che il percorso è stato pieno di ostacoli. Poco prima della finalissima Giulia ha dovuto superare un momento delicatissimo.

“Mentre succedeva la gara – ha svelato Veronica Peparini – le è preso un attacco di panico. Tremava, aveva l’ansia. Ma è stata bravissima perché ha superato questo momento”. Gli attestati di stima per la giovane ballerina sono arrivati da più parti. Oltre ai giudici presenti, fuori dal programma sono in tantissimi ad ammirare e apprezzare Giulia sia per il suo talento, ma anche per il suo carattere. Non tutti, però, la pensano allo stesso modo.















Nelle ultime ore sta facendo parecchio discutere la presa di posizione di un personaggio molto noto, ovvero Rita Pavone. La cantante ha dichiarato: “Penso che tra le testate giornalistiche presenti avrebbero dovuto esserci anche degli esperti di danza, i quali invece di riferirsi ad una ballerina per la sua risata, parlasse del suo modo di danzare”. Inoltre Rita Pavone ritiene che ci sia stata disparità di trattamento tra cantanti e ballerini. E che anche Alessandro non ha nulla da invidiare a Giulia.















Rita Pavone ha voluto lasciare un commento anche su Sangiovanni: “Lui è il corrispondente maschile di Madame. Anche nella gestualità. Separati alla nascita”. Insomma, che fine ha fatto l’originalità? In ogni caso Giulia, oltre alla coppa e al premio di 150mila euro, si è aggiudicata anche il premio Tim da 30mila euro per essere stata la più votata dal pubblico televisivo. E i 7mila euro in gettoni d’oro del premio Marlù che sono stati consegnati a tutti i finalisti.









Al di là dei giudizi dei singoli la finale di Amici 20 è stata seguitissima. La sfida tra Giulia, ballerina, e il fidanzato Sangiovanni, cantante, ha conquistato ascolti incredibili. Anche se qualcuno si è lamentato del pochissimo spazio concesso agli altri finalisti Aka7even, Alessandro e Deddy. Ma d’altra parte che Amici sarebbe senza polemiche? Dopo la vittoria di Giulia, Kledi Kadiu ha fatto sapere che la ballerina si esibirà il prossimo 26 agosto insieme ad altri 12 danzatori davanti alla leggendaria Carla Fracci.

L’evento si chiamerà “Carla Fracci Mon Amour” e si svolgerà in Piazza Garibaldi a Cervia, orario d’inizio le 21,00.

