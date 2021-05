“Ma davvero?”. I soliti ignoti, Orietta Berti spiazza tutti. Amadeus incredulo: ” È la prima volta che succede”

Amadeus, il gesto inaspettato della super Vip. Sempre grandi colpi di scena nello studio de I Soliti Ignoti, game show in onda su Rai1 che conquista sempre il cuore dei telespettatori italiani. Con un Ospite-detective d’eccezione, lo studio si è riempito in poco tempo di grandi emozioni. E come spesso accade, anche i social diventano un piccolo universo in cui gli utenti continuano a commentare ciò che accade in puntata.

Non potevano credere ai loro occhi. I fan del programma di Amadeus totalmente spiazzati dal gesto dell’ospite detective che in questo caso era Orietta Berti. “È la prima volta che succede…”, con queste parole molti utenti sui social commentano lo scenario a cui hanno avuto modo di assistere durante il consueto appuntamento serale de I Soliti Ignoti. Amadeus senza parole.















La cantante in gara, come molti altri Vip che hanno avuto modo di puntare tutto sul montepremi finale da devolvere in beneficienza, ha deciso di giocare per consegnare la sua vittoria al Centro Astalli per i rifugiati. Una bella gara in diretta tv e quasi senza utilizzare aiuti, Orietta Berti cade in ogni caso sull’identità di un solo ignoto, seppur con l’imprevisto. Strada dritta verso il finale, dunque.















Fase finale si ma con ben 27mila euro, occhiata furtiva, poi qualche secondo di riflessione. Sullo sguardo di Orietta si è intravista l’illuminazione che ha poi portato a giocare tutto per tutto. Aria di famiglia tra il parente misterioso e la concorrente numero 6, Orietta Bert avrà fatto centro? Tanto meglio decidere in fretta di raddoppiare il montepremi, a patto di rinunciare al grado di parentela che le avrebbe permesso di dimezzare il numero degli ignoti.









La cantante sembrava essere sicura e lo ammetto: “A che serve perdere soldi, sono sicura”, mirando così al raddoppio ovvero ben 54mila euro. Ci aveva visto più che bene. La cantante indovina tutto: la numero 6 è davvero la sorella del parente misterioso: “Grande Orietta, la più brava di tutti”, “La prima volta che un vip raddoppia, che giocatrice”. Amadeus incredulo e grande festa in studio.

“Non ci riescono”. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, la soffiata del vip sulla coppia fa discutere