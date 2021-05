“Ma lo ha fatto davvero?”. Maria De Filippi, le telecamere riprendono tutto. Il gesto delle conduttrice ad Amico 20 va in diretta

Maria De Filippi, il gesto spiazza i fan. È avvenuto proprio in diretta tv quando sul palcoscenico di Amici 20 Pio e Amedeo si sono esibiti in un monologo che tra battute ironiche e parole commoventi hanno reso omaggio ai 20 anni di Amici. Poi il gesto della padrona di casa che non è passato inosservato, lasciando i fan increduli. Tutto durante un Finale dalle mille sorprese.

Un modo certamente originale per rendere omaggio ai lunghi 20 anni di successo del talent show più celebre d’Italia. Con la loro ironia di sempre Pio e Amedeo, hanno ricordato quando Maria e “San Maurizio Costanzo” non ci saranno più e su come i fedeli andranno prima in pellegrinaggio da loro e poi dal Papa. Un momento che ha strappato un sorriso a tutti.















Telecamere accese a immortalare il monologo, e poi Maria De Filippi si concede un gesto che lascia sorpresi i fan. Poco tempo per riversare sui social commenti ed esternazioni di stupore. La padrona di casa e gettonatissima conduttrice televisiva lo ha fatto davvero: il segno scaramantico delle corna. Quindi per chi ha chiesto con stupore: “Ma lo ha fatto davvero?”, la risposta vien sa sola.















Maria De Filippi è amata proprio per la sua eleganza, ma anche per una spontaneità che le permette di essere apprezzata da un pubblico sempre più vasto: “Sta facendo le corna, grande”, “Troppo forte Maria che fa le corna mentre parlano di quando non ci sarà più”, “Che queen”, questi i commenti dei fan divertiti e increduli di fronte il gesto esternato con disinvoltura.









“Cara Maria, per questi venti anni di Amici…” Sul palco della Finale di #Amici20 Pio e Amedeo! pic.twitter.com/1vx7yzrOQ1 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 15, 2021

Pare che la conduttrice ricorra molto frequentemente a questi piccoli momenti in grado di ‘allontanare’ la sventura e la cattiva sorte. Un esempio? Ormai è noto a tutti l’ astuccio in mostrato in diretta con le caramelle al limone. Insomma, Maria De Filippi non solo vanta una carriera professionali come poche nel mondo dello spettacolo, ma riesce sempre a raggiungere il cuore dei fan mostrandosi nel modo più autentico, ma anche con qualche piccolo ‘accorgimento’.

