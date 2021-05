“Ma che significa?”. L’eredità, niente da fare per la campionessa Marta. E sul web in tanti puntano il dito contro Flavio Insinna

Bellissima l’ultima puntata de L’Eredità il quiz preserale di Rai 1. Il padrone di casa Flavio Insinna ha presentato una nuova campionessa Marta. La bravissima Marta, che di mestiere fa la presentatrice radiofonica, ha resistito fino alla fine in una battaglia all’ultimo sangue con gli altri concorrenti. E dopo una lunga sfida, alla fine, è riuscita a intascare l’ambito pass per accedere alla Ghigliottina.

La campionessa Marta si è presentata con un grosso montepremi dal valore di 250 mila euro. Ed ecco cosa è successo subito dopo. Dopo un magnifico Triello tutto al femminile con la campionessa della sfida precedente Harieta, Elisabetta e Marta. Le domande erano tutte complesse e interessanti ed hanno contribuito a rendere il game show di Rai 1 piuttosto avvincente.















Al termine riesce a vincere e quindi a rispondere correttamente all’ultima domanda Marta, la quale si è presentata alla fase finale del gioco con il massimo montepremi disponibile dal valore di 250 mila euro. Dopo aver dimezzato tre volte, la neo campionessa si è messa in gioco per il premio di 31.250. ’Tutto, Ponte, Dare, Possibile e Continuità’.















Dopo 60 secondi però, la campionessa Marta, che tra le tante cose è anche una conduttrice radiofonica, ha svelato che queste cinque parole le hanno fatto pensare a ’Spazio’. ’Non è semplice. A un certo punto non c’ero più, fluttuavo. Non ero qua, ero nello Spazio’ ha detto la campionessa rivelando al pubblico e al conduttore la busta contenente la sua parola.









Ma niente da fare per la campionessa Marta: per lei non c’è stata alcuna vittoria perché la parola giusta non era ’Spazio’ ma ’Soluzione’. ’C’è una soluzione a Tutto’, ’soluzione Ponte’, ’Dare la soluzione’, ’Possibile soluzione’ e ’soluzione di Continuità’. Sfumano così 31.250 euro in gettoni d’oro, ma la campionessa Marta potrà riprovarci un’altra volta. Stavolta era difficile eh?

