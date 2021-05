Amici 20 finisce con la vittoria di Giulia Stabile. Era successo anni fa con Ivan D’Andrea e più di recente ad Andreas Muller. Sangiovanni secondo classificato e ha portato a casa il premio di categoria, ma a vincere è Giulia Stabile. La finalissima ha visto proprio Sangiovanni e Giulia Stabile sfidarsi per la vittoria finale. Una vittoria che entrambi avrebbero raggiunto però in ogni caso, visto che la vittoria di uno sarebbe stata la vittoria dell’altro.

C’è da dire poi che Giulia Stabile e Sangiovanni hanno una relazione. I due si sono fidanzati ad Amici 20 e sono il primo fan l’uno dell’altro. Lo ha dimostrato anche la reazione del cantante quando Giulia ha raggiunto la finale: si è commosso ed era molto emozionato. Si sono tenuti per mano dalla fine della sfida fino alla carta che ha svelato il vincitore di Amici 20. All’inizio due circuiti, uno di canto e uno di ballo, attraverso cui sono stati eletti i due super finalisti.















Tra i momenti più significativi anche la presenza di Pio e Amedeo. Nel parlare del loro programma hanno ricordato anche i numerosi baci che ci sono stati nel loro programma del venerdì sera. Così Pio e Amedeo hanno baciato Maria De Filippi. Hanno detto infatti che quando lei è stata loro ospite non hanno fatto in tempo a baciarla, come invece hanno fatto con altri ospiti.















Ed eccolo Pio che si avvicina a Maria e le da un bacio a stampo. Amedeo non poteva essere da meno al suo amico, quindi ha chiesto alla conduttrice un bacio anche per lui. Maria è stata al gioco, come sempre, e ci sono stati baci a stampo con Pio e Amedeo nella finale di Amici 20. “Tanto abbiamo fatto i tamponi”, hanno aggiunto. Un momento che non poteva passare inosservato, come anche altre battutine che i comici hanno fatto.









Al pubblico è piaciuto. Nella serata di ieri, sabato 15 maggio 2021, su Rai1 Io non mi arrendo ha conquistato 2.253.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale5 la finale di Amici 20 ha raccolto davanti al video 6.667.000 spettatori con uno share del 33.5% (Amici Buonanotte a .000 e il % – Tutti gli ascolti delle finali), miglior risultato dal 2016. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.163.000 spettatori (4.8%) e Blue Bloods 1.383.000 spettatori (5.6%). Su Italia1 Madagascar 3 – Ricercati in Europa ha intrattenuto 838.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta ha incollato 1.391.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete4 Changeling totalizza un a.m. di 543.000 spettatori (2.5%). Su La7 Jerry Maguire ha registrato 396.000 spettatori con l’1.8%. Su Tv8 Hancock segna 368.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Inganno d’Amore è seguito da 503.000 spettatori con il 2.1%. Su La5 L’Isola dei Famosi arriva a .000 spettatori (%).

