Anche questa estate Elisabetta Gregoraci tornerà in prima serata su Italia1. È stata la stessa vip a confermare la voce che girava online da un po’ con una story su Instagram in cui esterna tutta la sua gioia: “Che felicità!”. Elisabetta Gregoraci sarà alla guida di ‘Battiti live’, il programma musicale farà conoscere quelli che con ogni probabilità diventeranno i pezzi più cantati e ballati dell’estate 2021. In tutto saranno cinque le puntate che verranno trasmesse in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba.

Primo appuntamento fissato per venerdì 25 giugno. Elisabetta Gregoraci sarà sul palco assieme al direttore artistico Alan Palmieri. Il binomio va avanti dal 2017 e lo spettacolo piace tantissimo al pubblico. È l’Italia del sud, in particolare le piazze della Puglia e della Basilicata, ad ospitare “Battiti Live”. L’anno scorso lo staff, con un grande sforzo, è riuscito a mandare in onda il programma nonostante le restrizioni dovute al Covid.















Era il 1997 quando la showgirl di Soverato esordiva nel concorso di Miss Italia, come miss Calabria, arrivando al 24esimo posto. La carriera come modella l’ha vista sfilare per nomi come Dolce & Gabbana, Giorgio Armani e Egon von Fürstenberg. Elisabetta Gregoraci ha saputo ritagliarsi un ruolo importante anche come attrice, prima con “Il cielo in una stanza” di Carlo Vanzina e poi con una piccola parte in “C’era un cinese in coma” di Carlo Verdone.















La ‘terza’ Gregoraci è quella che abbiamo ammirato come conduttrice in numerosi programmi, come “Buona Domenica” su Canale 5. Poi, ovviamente, la partecipazione al Grande Fratello Vip 5. Ma c’è un altro show che l’ha vista protagonista. Se il lavoro va a gonfie vele l’amore non è da meno. Almeno così sembra. Si Si è diffusa la voce di Elisabetta Gregoraci e Stefano insieme.









Tanti gli indizi e le foto che ritraggono Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti tanto che qualcuno si è chiesto se fossero fidanzati durante il GF Vip. Per ora massimo riserbo. Certo è che nei prossimi giorni potrebbero non solo emergere ulteriori dettagli, magari sarà proprio la conduttrice a parlare.

