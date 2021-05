Non accennano a placarsi le polemiche intorno a ‘L’Isola dei Famosi’, dopo la puntata del 15 maggio condotta da Ilary Blasi. Sono già diversi i vip che hanno attaccato duramente il reality show di Canale 5. Nelle scorse ore ci ha pensato Cecilia Rodriguez a puntare il dito per difendere il suo fidanzato Ignazio Moser: “Quella di ieri sera è stata una puntata ingiusta. Volevo parlare un po’ con voi per sapere cosa ne pensate di questa puntata abbastanza ingiusta, perché non si è visto mai nella storia dell’Isola dei Famosi che un leader vada in nomination”.

E poi: “Io a questo punto non farei nessuna prova”. Ma chi ha criticato il programma è stata anche Giulia Salemi, figlia della naufraga Fariba Tehrani, che non ha gradito in particolare un aspetto. Ha deciso di utilizzare il suo profilo Twitter per scagliarsi contro ‘L’Isola dei Famosi’. Le sue parole, nascoste anche da una certa ironia, stanno facendo discutere e c’è già comunque chi le abbia dato ragione. A questo punto non resta che capire se i produttori della trasmissione vorranno replicare.















Giulia Salemi ha contestato vivacemente il regolamento del reality show e in particolare il televoto. Coloro che vengono infatti eliminati hanno la possibilità di rimanere sulla Playa Imboscadissima e questo non sta a genio all’ex gieffina: “Cosa fate votare la gente a casa se chi arriva ultimo non esce?”. Ma non è stata l’unica polemica della giovane influencer. Si è lamentata quando la squadra capitanata da Isolde Kostner si è affrontata con quella di Ignazio Moser. E ha criticato l’esito finale.















Giulia Salemi ha dunque scritto ancora su Twitter: “Non ho capito il gioco, squadra Moser cade mentre squadra Isolde rimane in piedi, vince Moser. Forse stasera sono distratta?”. Dunque, sono state diverse le invettive contro ‘L’Isola dei Famosi’. Non sappiamo se ritornerà in studio nelle prossime settimane, ma indubbiamente non sta gradendo questo comportamento del programma. Chissà se avrà l’occasione di dire la sua davanti ad Ilary Blasi. Non resta che attendere le prossime puntate.









