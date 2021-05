Nella giornata di domenica 16 maggio andrà in onda una nuova puntata di ‘Domenica In’, presentata da Mara Venier. Gli ascolti non accennano a fermarsi e la conduttrice televisiva vuole continuare a cavalcare l’onda del successo fino al termine dell’attuale stagione. E leggendo i nomi di coloro che saranno ospiti nell’appuntamento domenicale è facile immaginare che ci sarà un seguito notevole. Zia Mara è stata infatti brava a convincere in particolare due vip di assoluto valore umano e professionale.

Sette giorni fa ha avuto come ospiti Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, e Francesco Le Foche, che ricopre il ruolo di immunologo al Policlinico Umberto I della capitale Roma. Mara Venier ha dialogato anche con la giornalista Giovanna Botteri, l’attore Kabir Bedi e Mariastella Gelmini, ministro agli Affari regionali. E ha avuto in studio Vanessa Incontrada, la quale ha parlato dell’uscita del suo nuovo film ‘Ostaggi’, prevista per il prossimo 15 maggio. Ma ora la presentatrice è andata oltre.















Innanzitutto ancora una volta Mara Venier non potrà fare a meno di soffermarsi sul coronavirus. Quindi, ha deciso di invitare in studio nuovamente il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. Ci saranno anche il professore Francesco Vaia, la giornalista Giovanna Botteri e il direttore di ‘Libero’, Alessandro Sallusti. Sarà dato ampio spazio anche alla scomparsa di Denise Pipitone, la bimba sparita da Mazara del Vallo nel 2004. Ne discuterà con Alberto Matano e l’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta.















Mara Venier parlerà anche con l’attrice Sandra Milo, fresca vincitrice del David di Donatello alla carriera. Ma i veri colpacci sono due e provengono stavolta dal mondo della musica. Ci saranno infatti l’artista Ermal Meta, il quale canterà davanti a tutti la sua nuova canzone ‘Uno’ e l’artista originario della Spagna, Alvaro Soler, che si esibirà con il brano musicale ‘Magia’. Non resta che aspettare la tanto attesa puntata per apprezzare le esibizioni e dunque le straordinarie performance dei due artisti.









Mara Venier ha fatto una confessione dolorosa nei giorni scorsi: “A scuola sono stata bullizzata per il motivo più squallido, e cioè la povertà della mia famiglia. Non ero una bambina felice. A volte tornavo a casa che a stento trattenevo le lacrime, ma bastava la presenza di mia madre per rincuorarmi. Mia madre ha sofferto tanto per questa situazione, ma quando sono diventata famosa si è presa la sua rivincita”.

