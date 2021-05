Incredibile quanto successo a ‘Verissimo’ nella puntata del 15 maggio. Silvia Toffanin è stata costretta ad iniziare la trasmissione soffermandosi su uno spiacevole episodio. Una vip ha infatti attaccato duramente il suo programma. Quest’ultima ha invitato la padrona di casa a non mandare in onda la sua intervista, alla luce di quanto ha visto sette giorni fa. Il riferimento era all’intervista concessa alla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che ha fatto imbestialire l’ospite in questione.

Queste alcune delle frasi della Meloni, che aveva raccontato di brutti episodi: “Gli insulti non li leggo e non mi fanno quasi più male. Ho sofferto quando annunciai di aspettare mia figlia Ginevra perché alcuni mi hanno augurato di abortire. Mi sono sentita in colpa come se alla prima prova di maternità non l’avessi protetta”. Tornando alla fase adolescenziale, Giorgia Meloni è stata costretta a subire attacchi personali molto gravi. Ha dovuto fare i conti con alcune vicissitudini legate al bullismo.















La protagonista della polemica ha scritto a ‘Verissimo’: “Ho già dedicato troppo tempo al vostro programma. Preferisco continuare il mio percorso senza di voi, sperando con tutto il cuore che la puntata non esca mai, poiché il mio pensiero socio-politico è distante anni luce dal vostro. Silenziare certi gruppi e la prima mossa per continuare seduti in quel vostro trono sporco di sangue. Questo sistema è miserabile come la vostra storia. Verissimo, niente di nuovo”. E Silvia Toffanin ha replicato alle accuse.















Ad arrabbiarsi è stata la modella transessuale Lea T. Ma la conduttrice televisiva ha deciso ugualmente di trasmettere l’intervista e ha risposto così alle critiche durissime: “Lea T ci accusa di censura e ci chiede di non mandare in onda la sua intervista perché abbiamo mandato in onda una persona che la pensa diversamente da lei. Chi fa censura? La censura non appartiene a noi, a me, a Mediaset e per questo abbiamo scelto di mandare l’intervista. I suoi toni sono stati diffamatori, al contrario nostro”.









Recentemente a ‘Verissimo’ Silvia Toffanin ha avuto come ospite Lorella Boccia, che diventerà mamma. L’ex ballerina di Amici ha inoltre raccontato di aver creato un rapporto speciale con la suocera defunta Manuela nonostante non l’abbia mai conosciuta. Proprio a Silvia Toffanin la Boccia ha detto: “Ho capito che era molto simile a me, un vero peperino”. E ancora: “Vado al cimitero e davanti alla sua tomba le parlo di tutto, anche dei miei problemi”.

