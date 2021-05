“Ha infranto il regolamento”. Fariba all’Isola, si scopre tutto solo ora: non poteva farlo

Fariba Tehrani contro il regolamento dell’Isola. Non è la prima volta che la naufraga prova a contravvenire al regolamento del gioco. Già in precedenza la madre di Giulia Salemi è stata protagonista di un momento simile. Tutti ricorderanno quando per l’accensione del fuoco ha usato un oggetto non presente in natura, assolutamente vietato dal programma. Ma non contenta, ricade un’altra volta nello stesso errore.

“Forse è un segno che devo imparare come si accede il fuoco veramente”, ha commentato all’epoca del primo errore compiuto contro il regolamento del programma. Fariba ricade nella tentazione di non prestare ascolto a quanto previsto per la ‘sopravvivenza’ sull’Isola. Questa volta è accaduto durante il momento dell’eliminazione di Emanuela Tittocchia in procinto di salutare gli altri naufraghi.















Non appena di fronte alla mamma dell’ex gieffina, scatta l’abbraccio e poi la frase sussurrata da Fariba nell’orecchio: “C’è un’altra isola”. Spifferata la ‘notizia’, Tittocchia ha risposto “Non mi interessa”. Eppure chi è a conoscenza “di un’altra” isola, ha il divieto assoluto di parlarne. Così prevede il regolamento del programma e questo ha più volte ripetuto Ilary Blasi.















Caduta in errore, dunque. Ma non solo Fariba. Anche Akash Kumar è stato protagonista indiscusso di un altro aneddoto accaduto in puntata. Tutto è accaduto quando, l’ex naufrago ha ben pensato di farsi gli affari nel momento meno opportuno. Ma l’atteggiamento non è sfuggito al regista Roberto Cenci che lo ha ripreso non appena è avvenuto lo stacco per la pausa pubblicitaria.









“Akash, una cortesia: ti alzi quando è finito il jingle, non quando siamo ancora in onda, è chiaro? Grazie”. Insomma, si alza la tensione posto quanto espresso successivamente: “Ringrazio per questa opportunità ma la mia presenza in studio termina qua. E’ meglio dare spazio a persone che sanno o creano dinamiche. Questa è una mia scelta, ma non sarò più presente. Grazie a tutti. Ringrazio Iva Zanicchi, Ilary Blasi e gli autori che mi hanno voluto bene”.

