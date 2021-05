Una eliminazione all’Isola dei famosi e tanti colpi di scena durante la puntata di venerdì 14 maggio. Emanuela Tittocchia è stata eliminata: è andata al televoto flash con Roberto Ciufoli ed ha avuto la peggio. Come accade a tutti gli eliminati, anche a lei è stata data la possibilità di restare su Playa Imboscadissima con Beatrice Marchetti e Francesca Lodo: ha rifiutato l’offerta di restare e di andare al televoto.

Al centro della puntata c’è stata la prova leader con i due leader salvador Isolde Kostner e Ignazio Moser che si sono sfidati per nominare il Super leader dell’Isola dei famosi. La sfida è stata vinta da Isolde. I due leader hanno dovuto formare due squadre per la nuova prova. Isolde ha scelto Angela, Matteo, Awed e Rosaria. Ignazio ha portato con sé Andrea, Miryea, Valentina e Roberto. Fariba si è schierata dalla parte di Isolde.















La prova ricompensa intitolata “Se mi lasci non vale” è stata vinta, invece, dalla squadra di Ignazio Moser. I due gruppi dovevano raggiungere le rispettive torri e dovevano restare almeno dieci secondi in equilibrio in piedi in cima alla torre. Ad aggiudicarli la prova è stata la squadra di Ignazio che ha avuto come premio la possibilità di poter gustare un pasto completo. Moser assegna la pasta al pesto ad Andrea e la cotoletta a Valentina. Sono i due piatti più grandi e a questo punto Miryea capisce che a lei invece toccherà uno dei piatti più poveri, non riesce a trattenersi e scoppia in lacrime.















Ilary Blasi capisce e prova a scherzare chiedendole: “Ti sei commossa?”, ma per l’ex pupa non c’è nulla da ridere “No, ho fame”. Insomma quello che doveva essere un momento felice si è trasformato in una prova che ha messo a dura prova i nervi dei naufraghi. L’ex pupa non è riuscita a reggere lo stress. Miryea Stabile si è dovuta accontentare del dolce al cucchiaio, lecca anche il piatto. Una volta rientrati in Palapa Miryea non c’è. “Ci raggiunge tra poco – spiega Rosolino – ha avuto un momento di sconforto. Ha fame, lo dice da giorni”. Dopo un po’ la vincitrice de la Pupa e il Secchione rientra in Palapa tra gli applausi dello studio.









In precedenza Miryea aveva avuto un altro momento di sconforto: “Non ce la faccio più” ed è scoppiata a piangere. “Se ti fai prendere dallo sconforto è solo peggio, qua è tutta testa lo sai. Pensa che ormai siamo alla fine”, la rassicura Awed. “È difficile da sola, ho solo me stessa. Qui nessuno mi conosce veramente”, si sfoga la naufraga. “Pensa che avendo solo te stessa sei riuscita a fare tutto questo. E poi se vieni da me a confidarti, paradossalmente mi tiri su di morale”.

