“Ma si vede tutto!”. Vera Gemma esagerata: come si è presentata all’Isola. Anche il fidanzato e Ilary Blasi a bocca aperta

Vera Gemma, look a sorpresa all’Isola dei Famosi. Per la prima apparizione in puntata, Vera Gemma ha pensato di lasciarsi ispirare dal look di Achille Lauro, con una tutina color carne luminosissima in grado di esaltare le forme del suo corpo. Se il pubblico ha pensato che potesse non ‘osare’ ulteriormente, si sbagliava. Si, perché lo studio dell’Isola dei Famosi si è di colpo ‘acceso’.

Una puntata ricca di colpi di scena, ovvero la 17esima, per i naufraghi dell’Isola. E per l’occasione Vera Gemma non poteva che sorprendere tutti con un look da capogiro. Effetto nudo ben riuscito anzi riuscitissimo per un risultato che ha lasciato senza parole. Un’altra tutina in pieno stile di una protagonista della “mattata” che non poteva che trascinare battute ben precise da parte dei presenti.















Come non restare incantati da tanta bellezza? Vera Gemma ha fatto centro. Con tanto di vestitino in pizzo nero e immancabili tacco a spillo in pelle nera. Provocante e sensuale, Vera Gemma ha ottenuto un effetto fetish che non poteva passare inosservato persino al fidanzato, Jedà, di molti anni più giovane e segnato da un passato che Gemma ha raccontato durante un’intervista per Chi.















“Con Jeda la storia è nata durante una diretta con Asia Argento: lui era spettatore e ha iniziato a scrivermi. Io rispondevo in modo gentile. Eravamo in quarantena. Poi il 6 giugno sono andata a Milano. Oggi è quasi un anno che stiamo insieme. Lui ha avuto una vita difficile, è molto più maturo della sua età. Ha accudito mio figlio Maximus che ha dieci anni. Non sono stupida, anche il padre di Maximus si fida”.









Ma per tornare all’effetto choc sortito in puntata dopo la sua apparizione, immancabili le battute della padrona di casa, Ilary Blasi, con il fidanzato della provocante Vera: “Mi hai sedotta e abbandonata, hai smesso di scrivermi da quando è tornata Vera”, parole a cui il ragazzo ha risposto: “Non dire così… guarda che ci mena a tutti e due”. Tutto fornendo su un piatto d’oro la battuta di Vera. “Insomma, te le cerchi eh?”. E Tommaso Zorzi di certo non poteva cucirsi la bocca. L’opinionista si è intromesso commentando: “Se su Twitter si raggiungono i 10.000 tweet con l’hastag #ilarycenaconJedà devi portare fuori Ilary”. Sfida accettata? Di certo Vera Gemma non si tirerà indietro neanche di fronte a questo. Per lei gli effetti sorpresa sono ormai all’ordine del giorno.

