La puntata dell”Isola dei Famosi’ del 14 maggio è stata segnata dall’eliminazione di Emanuela Tittocchia, che ha preferito far rientro in Italia. Inoltre, sono state fatte le consuete nomination e al televoto sono andati Ignazio Moser, Roberto Ciufoli e Andrea Cerioli. E qualche ora fa a sbottare attraverso il suo profilo Instagram ci ha pensato Cecilia Rodriguez. La fidanzata di Ignazio ha ovviamente seguito l’intero appuntamento e ha protestato vivacemente dopo tutto quello che è successo.

Intanto, sempre durante la puntata, Valentina Persia ha affrontato la prova del girarrosto con Isolde Kostner, in modo da sottrarle il titolo. È stata una prova abbastanza ardua, le due naufraghe si sono attaccate con grande forza al girarrosto e hanno provato a resistere: le due donne agguerritissimi hanno resistito oltre due minuti, ma Valentina Persia non è riuscita a battere la “rivale”. Al contrario, è caduta rovinosamente in acqua. Lei è apparsa molto sofferente, molto probabilmente per un problema alla gamba.















Cecilia Rodriguez non è rimasta molto soddisfatta dell’esito della trasmissione di Canale 5. In particolare, è stata la nomination di Ignazio Moser ad averle fatto perdere la pazienza. Anche perché la sua dolce metà era diventato leader Salvador Uomo. La modella e sorella di Belen Rodriguez ha voluto porre l’accento su un regolamento sicuramente non coerente per lei. Le sue parole sono un attacco frontale alla redazione dell”Isola dei Famosi. Andiamo a vedere insieme cosa ha detto esattamente.















Cecilia ha affermato: “Quella di ieri sera è stata una puntata ingiusta. Volevo parlare un po’ con voi per sapere cosa ne pensate di questa puntata abbastanza ingiusta, perché non si è visto mai nella storia dell’Isola dei Famosi che un leader vada in nomination. Io a questo punto non farei nessuna prova”. Una presa di posizione molto netta, con l’invito al suo fidanzato a non stancarsi così tanto per affrontare prove durissime. Anche perché queste ultime non servirebbero ad evitare la possibile eliminazione.









A proposito di Cecilia Rodriguez,è sbarcata sulla rubrica di Striscia la Notizia, “Fatti e Rifatti”, “La sorella di Belen Rodriguez – spiega Gerry Scotti – è ospite fisso dell’Isola dei Famosi, dove fa il tifo per il fidanzato Ignazio Moser”. Ma il tg satirico ricorda la sua partecipazione al Grande Fratello. “Una partecipazione che le ha lasciato il segno”, spiega il servizio di Fatti e Rifatti mettendo in mostra la differenza con le foto dal passato della sorellina di Belen Rodriguez.

