Momento decisivo all’Isola dei Famosi. In quattro sono in nomination: Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò, Roberto Ciufoli e Valentina Persia. Uno di loro dovrà lasciare il reality proprio venerdì 14 maggio. A quel punto l’eliminato dovrà scegliere se andare a fare compagnia a Francesca Lodo e Beatrice Marchetti a Playa Imboscadissima. Il televoto chiederà al pubblico chi dovrà essere salvato.

E secondo i sondaggi non ci sono dubbi: sarà Rosaria Cannavò ad avere la peggio. L’ambiente è ulteriormente riscaldato dalla decisione di far convivere Arrivisti e Primitivi sulla stessa piaggia. Una ‘provocazione’ che in pochi hanno accettato, su tutti Andrea Cerioli e Ignazio Moser che si sono lamentati in modo deciso. Ma in queste ore c’è un’altra naufraga che pare non attraversare un periodo felice.















Intanto nel daytime si sono vissute scene sopra le righe con Ignazio che se l’è presa con Matteo Diamante. Poi Awed ha giocato un ‘perfido’ scherzo a Roberto Ciufoli. Ma in particolare durante la nottata una naufraga, ovvero Miryea Stabile, ha avuto un vero e proprio crollo emotivo. E dire che dopo aver vinto “La Pupa e il Secchione e Viceversa”, Miryea si è sempre dimostrata tenace e in grado di resistere a qualsiasi situazione.















Miryea si è sfogato e ha ammesso di non farcela più, basta, è arrivata, come si suol dire ‘alla frutta’. Dal canto loro i naufraghi hanno provato a rincuorarla, con Awed che le ha risposto: “Qua è tutta testa Miri, e tu lo sai”. Miryea è apparsa, però, davvero esausta e ha anche confessato di sentirsi stanca a dover fare tutto da sola. Certo non hanno aiutato i giorni passati in nomination e le difficoltà a legare col gruppo dei Primitivi.









Già in un’altra occasione Miryea Stabile era crollata e non era riuscita a trattenere le lacrime. Sfogandosi Miryea aveva dichiarato di essersi già trovata sola contro tutti: “Ho passato 18 anni a fidarmi di una persona e non è andata bene. Mi sono fidata sempre di mia madre e poi mi ha pugnalata alle spalle”. E ancora: “Poi sono cresciuta senza papà. Non so perché mi stanno uscendo queste confessioni così. Credo perché ho vissuto la nomination come un tradimento e ne ho passati di pesanti in passato. Poi certo, i problemi della vita sono altri. Adesso vivo anche da sola”.

