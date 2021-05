Anche la puntata di venerdì 14 maggio di Uomini e Donne ha riservato colpi di scena. Non è andata bene, neppure questa volta, a Gemma Galgani. La sua frequentazione con Aldo Ferella è terminata, purtroppo come in tutti gli altri casi per la dama, nel peggiore dei modi. E Tina Cipollari non si è fatta sfuggire l’occasione per infierire. Già qualche puntata fa avevamo visto una Tina davvero fuori dai gangheri.

“Deve a me e a Giorgio Manetti (storico cavaliere corteggiatore della Galgani al Trono Over) il suo successo – era esplosa la Cipollari – Prima era una donna dimessa e anonima. Ho creato un mostro, purtroppo. Essere definita una nullità è una grande offesa. Se esisto vuol dire che non sono una nullità. Al contrario, credo che sia Giorgio a dovere al programma, e soprattutto alla nostra frequentazione, la sua popolarità. E a lui piacevo per com’ero”.















Intanto Maria De Filippi, prima ancora di far entrare Gemma, ha fatto accomodare al centro dello studio Isabella, alla quale Aldo era già interessato. Poi il cavaliere ha spiegato che l’uscita a cena con Gemma non è stata come sperato. E ha addirittura confessato di aver avuto la testa da tutt’altra parte. In realtà ci sono stati anche dei momenti di intimità, proprio a casa di Gemma: “Mi sono accoccolata tra le sue braccia, mi ha accarezzato le mani” ha spiegato la dama.















Ma, quando arriva il momento di prendere una decisione, Aldo è netto: “Non ci sono i presupposti per andare avanti” le parole del cavaliere che fanno crollare il castello di carte. “E non credo che lei voglia andare avanti. Torno al punto di partenza e riparto da zero. Non me la sento più, ma rimane l’amicizia”. Non prima, però, che Tina Cipollari, intuendo l’interesse di Aldo per Isabella, se ne uscisse con un’esclamazione: “Siete dei buffoni!” e ha lasciato lo studio.









La cosa buffa è che nemmeno Isabella si sente attratta da Aldo, quindi zero assoluto. Anche Gianni Sperti ha voluto commentare in toni eloquenti: “Non c’è chiarezza tra voi. E pensare che tu volevi riprendere Gemma perché provavi qualcosa. Non puoi rimanere davanti a lei, a cena, fermo per pensare a Isabella”. Ennesima delusione, quindi, per Gemma Galgani che non ha potuto far altro che accettare il rifiuto del cavaliere, chiedendo retoricamente: “Cosa devo fare? Lo devo legare e obbligare?”.

