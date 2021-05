Ormai è questione di poche ore. Sabato 15 maggio è in arrivo la finale di Amici 20, dopo un lungo percorso, sfide e un vortice di emozioni si scoprirà il vincitore di questa edizione seguitissima. Sarà uno tra i cinque finalisti ad essere incoronato: uno tra i cantanti Aka7even, ovvero Luca Marzano, Deddy, vero nome Dennis Rizzi, Sangiovanni, pseudonimo di Giovanni Damian e poi i due ballerini Giulia Stabile e Alessandro Cavallo.

Si fanno già i nomi dei possibili vincitor, Sangiovanni e Giulia sono in pole position. Ma montano già le polemiche per il regolamento. Secondo quanto è stato riferito dalla trasmissione, soltanto il 50% delle preferenze sarà deciso dal televoto. Dunque, il pubblico non avrà un peso significativo dal momento che sarà la giuria ad avere un ruolo dominante. Inoltre soltanto saranno stabilite dal pubblico, per altre a decidere saranno i giudici.















In ogni caso l’attesa è grande. Intanto va detto che ci sarà un solo campione, ma Amici decreterà anche il migliore della categoria non premiata. Se non si hanno ancora notizie delle sfide dell’ultima puntata, sicuramente vedremo il ritorno di Gaia Gozzi, vincitrice della scorsa edizione del programma di Maria De Filippi. Il trofeo, consegnato proprio dalla cantante, non sarà però l’unico premio che andrà al campione.















Chi vincerà Amici 20 si porterà a casa un bottino di 150mila euro in gettoni d’oro. Poi ci sarà un premio di 50mila euro che andrà al vincitore della categoria non premiata. Previsto anche il premio Tim della critica, assegnata da una giuria composta dalle principali testate quotidiane e web, che consiste in 50mila euro in gettoni d’oro. L’artista Giovanni Caccamo consegnerà inoltre il premio Siae per il miglior testo, valore 20mila euro.









La platea delle diverse serate e la community Tim daranno anche un premio Tim del valore di 30mila euro. Il premio delle radio spetterà all’artista dell’inedito preferito. In ogni caso a ciascun finalista andrà il premio Marlù, ovvero 7mila euro in gettoni d’oro. E ora sotto con i pronostici: Sangiovanni appare il favorito sia per Planetwin365 che lo dà a 1,63, sia per Snai e Stanleybet che invece lo danno a 1,70. Il secondo posto potrebbe andare a Giulia, ma occhio anche ad Aka7even che con “Mi manchi” ha già vinto il disco d’oro.

