Isola dei famosi, serata di sorprese per naufraghi. La decisione prima della diretta

Sono quattro i nominati dell’Isola dei famosi: si tratta di Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò, Roberto Ciufoli e Valentina Persia. Uno di loro dovrà abbandonare il reality durante la puntata di venerdì 14 maggio e avrà la possibilità di restare su Playa Imboscadissima insieme a Francesca Lodo e Beatrice Marchetti. Il televoto è proposto in positivo, ossia “Chi vuoi salvare”. E secondo gli ultimi sondaggi la prossima eliminata sembrerebbe essere già decisa: Rosaria Cannavò.

L’atmosfera sull’Isola è abbastanza surriscaldata: la decisione di far convivere sulla stessa spiaggia Arrivisti e Primitivi ha colto di sorpresa i naufraghi e molti di loro non sono d’accordo. E lo hanno fatto capire in modo chiaro. Ad esempio Andrea Cerioli si è sfogato con Ignazio Moser: “Siamo in troppi, la sto vivendo male” è stata la sua frase. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha espresso lo stesso parere: secondo lui sarebbe stato meglio se i naufraghi non fossero diventati un unico gruppo.















Emanuela Tittocchia ritiene che più di una unione, questa sembrerebbe essere un’invasione poco gradita. Rosaria, dal canto suo, non è molto preoccupata di essere percepita come un “invasore” perché la decisione non è stata presa dagli arrivisti: “Mica l’ho deciso io di entrare nel gruppo” afferma. Sempre Andrea Cerioli è stato protagonista di una discussione con Matteo Diamante. Oggetto del contendere: il cibo. Infatti Diamante non sembra andare a genio all’ex tronista nonostante faccia di tutto per procacciare il cibo. Diamante ritiene di dover avere una razione maggiore per lo sforzo che ha fatto: Cerioli gli fa notare che le razioni devono essere uguali per tutti.















Inevitabilmente scoppia una discussione piuttosto accesa, alimentata da Ignazio Moser che, in confessionale, dichiara di non sopportare Matteo e i suoi modi di fare. Si capirà meglio durante la puntata quali dinamiche è andata ad intaccare la fusione tra i due gruppi. Nel frattempo al centro dell’attenzione ci sarà la figura del leader. Infatti verrà nominato un Super Leader che avrà, proprio come un super eroe, super poteri e anche grosse responsabilità. Per guadagnarsi questo titolo i naufraghi saranno sottoposti a dure prove, coordinate da Massimiliano Rosolino.









Spazio come al solito alla Cerimonia della Salvaciòn che nella puntata di venerdì 14 maggio porterà a un televoto flash tra due concorrenti. C’è da capire chi raggiungerà Francesca e Beatrice su Playa Imboscadissima e se il naufrago prescelto per lasciare l’Isola deciderà di fermarsi con le due “regine dell’Eden” o tornerà in Italia. Nel caso in cui decidesse di restare in Honduras sarà il pubblico a scegliere, attraverso un televoto flash, chi dovrà restare: su Imboscadissima c’è posto solo per due. In studio non mancheranno gli ex naufraghi Brando Giorgi, Manuela Ferrera, Daniela Martani, Beppe Braida, Akash Kumar e Vera Gemma.

