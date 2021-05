Manca davvero pochissimo e assisteremo ad una nuova puntata con ‘L’Isola dei Famosi’. C’è grande attesa non solo per capire chi abbandonerà per sempre l’Honduras, ma anche per scoprire le condizioni di salute di Iva Zanicchi. L’opinionista ha lasciato lo studio nello scorso appuntamento per recarsi al pronto soccorso, dopo essere stata punta da una vespa. Ha poi annunciato nei giorni scorsi di avere ancora la mano gonfia. Vedremo se aggiungerà qualche particolare in più.

Intanto, da quando gli arrivisti e i primitivi si sono uniti, le polemiche e la tensione regnano sovrane. Andrea Cerioli si è scagliato contro alcuni naufraghi per avergli disturbato il sonno durante la notte. Infatti, avrebbe voluto riposare meglio ma alcuni di loro hanno mangiato dei granchi a tarda sera e parlando ad alta voce. Ora ad aver perso la pazienza è stato uno degli ultimi arrivati, Ignazio Moser. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha avuto giudizi non certamente benevoli nei confronti di un compagno di avventura.















Ignazio Moser non sta assolutamente sopportando un concorrente e, parlando all’interno del confessionale, è sbottato completamente: “Mi dà proprio fastidio, c’è poco da fare. Lui ha sempre questo mood di doversi prendere il cibo ovunque può. Si va a prendere questi lumaconi e pare che torni con la ricompensa per il popolo affamato. La deve seriamente smettere di fare il supereroe che fa le cose, se poi le fai per te”. Il diretto interessato ha replicato allo sportivo dopo aver discusso animatamente.















Ignazio Moser se l’è presa con Matteo Diamante e quest’ultimo ha subito risposto in modo netto: “La differenza è che per quanto possa essere bravo a sradicare i tronchi, con i tronchi non si mangia. Io invece ho sempre portato il cosiddetto pane a casa”. Non sarà facile per Ilary Blasi tenere a bada i naufraghi in Honduras. Ormai la stanchezza e la fame si fanno sentire sempre più e i momenti di tensione aumentano quotidianamente. Non sono da escludere altri litigi nelle prossime ore.









Al televoto sono finiti Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò, Roberto Ciufoli e Valentina Persia. È volto al positivo il televoto, ossia ‘chi vuoi salvare?’. I sondaggi parrebbero essere già chiari, la prossima eliminata sembrerebbe essere già decisa: Rosaria Cannavò. Chiunque verrà eliminato mediante lo strumento del televoto, comunque, avrà la possibilità di restare su Playa Imboscadissima dove attualmente vivono isolate Beatrice Marchetti e Francesca Lodo.

