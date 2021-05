Sangiovanni è uno dei finalisti di ‘Amici 20’ e anzi è considerato il favorito numero uno alla vittoria. Sapremo se le previsioni saranno confermate nella serata di sabato 15 maggio, quando su Canale 5 ci sarà l’atto conclusivo in diretta. Il cantante, che ha iniziato anche una relazione sentimentale nella scuola con Giulia Stabile, si è rivelato uno degli allievi più bravi e in vista. Non a caso le sue canzoni stanno già spopolando da settimane. Il pubblico è infatti entusiasta delle sue performance musicali.

Ma ha mostrato tutta la sua normale fragilità della sua giovane età nelle scorse ore, quando le lacrime sono state protagoniste durante un momento vissuto insieme a Maria De Filippi. Quest’ultima ha anche fatto una confessione inedita all’artista, il quale ha indubbiamente apprezzato quelle bellissime parole. In attesa di capire come si evolverà l’appuntamento finale, andiamo a vedere insieme perché Sangiovanni si sia emozionato così tanto, a tal punto da non riuscire a contenere il suo sentimento.















Nel daytime del 14 maggio Sangiovanni ha potuto gustarsi tutta la sua esperienza ad ‘Amici 20’. La padrona di casa gli ha infatti mostrato tutti i momenti più belli e commoventi che lo hanno visto grande protagonista. Il filmato è stato davvero un colpo al cuore per lui, che si è messo le mani sul volto. I suoi occhi sono diventati improvvisamente lucidi e le lacrime sono comparse immediatamente. Come anticipato poco fa, la De Filippi si è poi resa autrice di una bellissima frase nei suoi confronti.















Maria ha affermato: “Non ti posso dare il platino umano, ma te lo darei se potessi. Bisogna imparare a guardare oltre, tu hai imparato?”. E Sangiovanni ha replicato: “Quando impari a stare da solo, capisci anche come andare oltre se stessi. Ogni volta che piango mi sembra di piangere per tutte le volte che non ho pianto nella mia vita”. Poi ha ammesso che aver conosciuto Giulia è stato un momento molto importante. Dopo aver visto le immagini, ha anche ascoltato il brano ‘Malibù’ alla radio.









Stanno proseguendo le scommesse sul vincitore di Amici 20. Secondo quanto rilevato dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) in vantaggio per la vittoria vi sarebbe il cantante Sangiovanni con il 42% delle preferenze ma anche l’artista con il maggior numero di riproduzioni in radio, sulle piattaforme streaming e sui social network tanto da avergli già portato un guadagno a 5 zeri per i diritti connessi.

