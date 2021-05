In un’intervista rilasciata a Nuovo, Daniela Martani, ex naufraga de L’Isola dei Famosi, è tornata parlare della sua esperienza in Honduras e ha parlato anche del suo rivale Gilles Rocca, eliminato dal reality show dopo sette settimane. “È andato avanti per inerzia, la sua motivazione era economica. Lui voleva rimanere in gioco in modo da guadagnare il più possibile”, ha raccontato l’ex naufraga.

Secondo Daniela Martani il motivo che avrebbe spinto Gilles Rocca a partecipare all’Isola dei Famosi sarebbe stato solo economico. Prima dell’inizio del reality show i cachet dei naufraghi erano stati resi noti (ma mai confermati) e facendo il calcolo l’ex concorrente di ”Ballando con le stelle” avrebbe intascato ben 50mila euro. “Credo che il suo problema affondi le radici nel passato. Da quel che ha raccontato a me e agli altri naufraghi, da giovane era un ragazzo di strada e le risse erano all’ordine del giorno per lui”, ha detto ancora la Martani.















“Gilles è stato il mio antagonista principale sull’Isola. Ti spiazzava. – ha detto Daniela Martani – È anche uno molto gentile e disponibile, ma a un certo punto risponde in maniera aggressiva. Ha un cambio di personalità che un po’ mi faceva pensare. Non sapevo come parlarci. Ripeto, è la sua personalità, però secondo me dovrebbe cambiare perché non va bene. Se vuole fare un certo tipo di lavoro questo suo lato non credo lo aiuterà. A Ballando è stato impeccabile, ma qui non ha fatto una bella figura. Io sono stata la prima a dire di questo suo problema di aggressività”.















“Con Gilles ho avuto problemi già prima che iniziasse il reality. Abbiamo avuto delle discussioni quando ancora dovevamo arrivare sull’Isola. Quello che è successo non lo voglio dire. Diciamo che ci sono state delle divergenze di opinioni su alcune cose. Il suo modo di rispondere è stato molto aggressivo. È andato avanti per inerzia, la sua motivazione era economica. Lui voleva rimanere in gioco in modo da guadagnare il più possibile”.









E se Gilles Rocca ha guadagnato 50mila euro per sette settimane all’Isola dei famosi, l’ex pasionaria dell’Alitalia ne ha guadagnati 36mila. Daniela Martani è rimasta in Honduras per sole tre settimane ma secondo i cachet svelati prima dell’inizio del reality show il suo era di ben 12mila euro a settimana. Come lei anche il visconte Ferdinando Guglielmotti, mentre la più pagata, con 15mila euro a settimana, è stata Elisa Isoardi.

