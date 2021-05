Pio e Amedeo sono stati senza alcun dubbio i grandi protagonisti delle scorse settimane. Il loro programma ‘Felicissima Sera’, articolato in tre serate, ha fatto divertire tantissime persone inanellando anche degli ascolti clamorosi che hanno sempre superato i 4 milioni. Eppure l’ultimo appuntamento è stato contrassegnato da numerose polemiche da parte di diversi utenti, i quali hanno criticato l’eccessiva ironia del duo comico, che ha tirato in ballo argomenti delicati come quelli degli ebrei e dei gay.

In particolare, è poi stato Amedeo Grieco a ribattere duramente alle critiche: “Noi abbiamo semplicemente detto che le parole hanno un peso, ma non è niente rispetto a quello delle intenzioni. Noi siamo stati in Russia con Vladimir Luxuria, a proposito di diritti, mentre gli altri mettono le bandiere arcobaleno su Instagram. Noi vogliamo disinnescare la carica emotiva di quella parola, bisogna smettere di pensare alla ‘comunità’, bisogna valutare l’individuo. La sinistra ci va contro perché ci ha retwittato Salvini”.















Ora però Pio e Amedeo sono tornati su Instagram e hanno fatto un annuncio sensazionale. Come l’hanno saputo, hanno voluto condividere la gioia con tutti i loro follower. Questo il messaggio scritto dai comici foggiani: “Orgogliosi di annunciarvi che il 3 maggio 2022 vi aspettiamo all’Arena di Verona con ‘Felicissimo Show’, il nostro nuovo spettacolo. Sì, è vero, manca quasi un anno ma dovevamo prenotare l’Arena prima che ci fregassero Elton John e Bob Dylan”, hanno esordito.















Pio e Amedeo hanno aggiunto: “L’annuncio di un evento live dopo questo periodo è un’emozione forte e siamo contenti di condividerla con voi, non vediamo l’ora di vederci”. Dunque, i fan possono già esultare e sono pronti a darsi ‘battaglia’ per accaparrarsi i tagliandi tanto ambiti. Sicuramente sarà una corsa al biglietto e si prevede un sold out. Basti pensare che sotto il loro post sono arrivati messaggi in quantità industriale. Andiamo a leggere insieme quali sono stati i commenti più significativi.









Ecco le reazioni dei follower: “Finalmente una bella notizia, meritatissimo”, “Vado a mettere la tenda fuori dall’Arena di Verona”, “Siete troppo forti e siamo orgogliosi di voi”, “Bellissimo, grande notizia. Siete i miei comici preferiti, siete nel mio cuore”, “Grandi”. E poi: “Quello sarà il giorno del mio compleanno, ovviamente comprerò il biglietto e ci sarò”, “Non vediamo l’ora”.

