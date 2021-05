Una data ancora non c’è, ma di sicuro il Grande Fratello 6 si farà. Dopo il successo dell’edizione numero 5, chiusa con il trionfo di Tommaso Zorzi, per Mediaset è quasi scontato. A snocciolare i record era stato Alfonso Signorini nel corso della finale: “Questo è stato il Grande Fratello Vip più lungo del mondo”. Ma non solo, il record è stato anche per le 338 milioni di pagine viste sul sito, 279 milioni di video visti su Mediaset Play, 335 milioni di stream dalla Casa”.

“E ancora oltre 5 milioni di tweet in prime time, oltre 78 milioni di interazioni sui social, oltre 100 milioni di impression su Instagram, oltre 500 milioni di video views sui social. L’edizione ha anche il record di squalifiche: Fausto Leali, Denis Dosio, Stefano Bettarini, Filippo Nardi e Alda D’Eusanio. Con i suoi 80 anni, Patrizia De Blanck è la concorrente più anziana della storia del Grande Fratello. Durante la quinta edizione sono sbocciati due amori: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga.















Purtroppo c’è stato anche un lutto, mentre Dayane Mello si trovava in casa il fratello Lucas è morto in un incidente stradale. Non era mai accaduto in nessuna edizione del Grande Fratello. Chi non farà parte della prossima edizione è Antonella Elia. Non è ancora sicuro, ma il suo addio sembra molto probabile. Troppe le intemperanze con i vipponi e sulla quale pesa il legame con Pietro Delle Piane, entrato in conflitto con Maria De Filippi.















In proposito Antonella Elia ha chiarito una volta per tutte, sulle pagine del settimanale Diva e Donna, che la sua storia con l’attore è finalmente ricominciata. La coppia è felice e spensierata ma per il momento non convive. L’ex valletta di Mike e il fidanzato Pietro Delle Piane preferiscono mantenere degli spazi personali. Se l’amore va a gonfie vele, la bocciatura al GF Vip potrebbe essere sicura.









Al suo posto potrebbe arrivare Adriana Volpe, l’annuncio del nuovo ruolo delle quale potrebbe arrivare a brevissimo. A rivelarlo è il settimanale Vero che ha fatto sapere come le chancedi rivedere Adriana Volpe su Canale 5 siano abbastanza alte. Un ritorno in pompa magna dopo il flop su Tv8 con ‘Ogni mattina’

