Enzo Capo è stato a lungo nel parterre maschile di Uomini e Donne. Durante il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi si è fatto subito notare anche per la storia d’amore poi naufragata con Pamela Barretta, anche lei ex dama storica della trasmissione. Ma la loro frequentazione fuori dallo studio di UeD non è durata molto. E, oltretutto, è finita male tra attacchi e accuse reciproche in tv e sui social.

Dopo l’addio, infatti, Enzo e Pamela si sono scontrati più e più volte. Poi lui ha voltato pagina. Si chiama Lucrezia Massimo la fidanzata e futura moglie di Enzo Capo. Perché la proposta di matrimonio è già arrivata. “Una donna eccezionale”, ha detto di lei Enzo nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo.















Enzo Capo: “Perché sono scappato da UeD”

Inoltre “mi segue in tutto, è sempre pronta a risolvere i miei problemi e…Cucina benissimo”, ha aggiunto Enzo parlando sempre di Lucrezia. D’obbligo, allora, la domanda sulla data delle nozze. Non proprio: l’ex cavaliere ha spiegato al magazine che gli sarebbe piaciuto molto sposarsi il prossimo mese ma purtroppo l’emergenza sanitaria lo costringe a rimandare. E c’è anche l’idea di un figlio insieme.















Enzo Capo ha infatti annunciato anche di essere pronto a diventare padre. Ha già il nome pronto se Lucrezia, che ha già due bambine, gli darà un maschietto: “Lo chiameremo Ugo in onore di mio padre”, ha detto ancora a Nuovo. Ma l’intervista ha toccato inevitabilmente anche il tema UeD perché lui è tornato in studio anche in questa edizione ancora in corso.









Perché, allora, dopo poco tempo, ha lasciato il programma? Per Lucrezia, ovvio. Era tornato in studio nel periodo in cui erano in lite ma si è presto reso conto di non poterle stare lontano: “Quest’anno ho fatto solo una piccola registrazione e poi sono scappato – le parole di Enzo sulle pagine di Nuovo – Invece di rimanere in studio, sono andato da Lucrezia perché mi mancava troppo”.

Ida Platano spiazzata da quello che è successo con Roberta Di Padua a UeD: ora racconta tutto