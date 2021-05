Sempre più malumori all’Isola dei Famosi, sarà che i giorni di convivenza e sopportazione si accavallano uno sull’altro, ma nell’ultima settimana Andrea Cerioli ha avuto uno screzio con Fariba Tehrani. Ma non solo, perché nel frattempo Valentina Persia ha preso davvero molto male la nomination incassata da Isolde Kostner e promettendo di presentarle un conto assai salato.

Poi è accaduto che proprio la Persia venisse attaccata dall’Italia dall’ex naufrago Brando Giorgi, il quale ha usato parole abbastanza dure nei confronti di tutti e della donna: “In generale ad alcuni li manderei a casa con il calcio nel sedere. Con la crisi che c’è si lamentano pure per la fame, quando c’è gente che pagherebbe qualunque cosa per stare là. Valentina? La conoscevo e la amavo più fuori”. Ma chi sarà il prossimo eliminato?!















Brando sempre rispetto alla Persia: “E amare è una parola grande, ma non mi piace la volgarità. Spero che quando esca si renderà conto di come è la realtà. Gli altri hanno deciso di non nominarla perché hanno compreso che è una tipa tosta. Lei fa show con le cretinate”. Dopo l’ultimo eliminato, a chi toccherà?! Sembra essere già stato deciso.























Al televoto sono finiti Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò, Roberto Ciufoli e Valentina Persia. È volto al positivo il televoto, ossia ‘chi vuoi salvare?’. I sondaggi parrebbero essere già chiari, la prossima eliminata sembrerebbe essere già decisa: Rosaria Cannavò. Chiunque verrà eliminato mediante lo strumento del televoto, comunque, avrà la possibilità di restare su Playa Imboscadissima dove attualmente vivono isolate Beatrice Marchetti e Francesca Lodo.

L’Isola dei Famosi, il cast: Awed, Andrea Cerioli, Angela Melillo, Emanuela Tittocchia, Fariba Tehrani, Ignazio Moser, Isolde Kostner, Matteo Diamante, Miryea Stabile, Roberto Ciufoli, Rosaria Cannavò, Valentina Persia. Al momento si trovano a Playa Imboscada: Beatrice Marchetti e Francesca Lodo. Naufraghi tornati in Italia finora: Ferdinando Guglielmotti, Akash Kumar, Daniela Martani, Beppe Braida, Drusilla Gucci,, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Paul Gascoigne, Vera Gemma, Manuela Ferrera, Gilles Rocca e Ubaldo Lanzo.

