Ancora poche settimane prima della chiusura estiva ma a Uomini e Donne si continua a discutere e litigare. Ieri è stato il caso di Armando Incarnato, tornato ad attaccare Nicola Vivarelli. Un primo confronto tra i due c’era stato subito dopo l’ex corteggiatore di Gemma Galgani. Armando Incarnato aveva usato parole durissime. Dopo essere rientrato nella trasmissione di Canale 5 Nicola aveva subito deciso di andare a cena con Gemma per un chiarimento.

Questo gesto, che secondo le sue intenzioni è stato fatto solo per gentilezza e per scusarsi con la piemontese, non era stato visto di buon grado da Armando Incarnato. “Ti sei avvicinato nuovamente a Gemma Galgani solo per ottenere visibilità”. E dello stesso parere sono anche numerosi utenti. Ieri il secondo round dopo una sfilata in studio con Gemma Galgani protagonista e Tina, come sempre, a demolire la dama torinese.















Stanco delle critiche a Gemma Armando Incarnato si era scagliato contro Sirius, facendogli notare come lui sia stato il primo a prendere in giro Gemma. Un’accusa per cui Nicola ha così perso le staffe e si è sfogato con Maria De Filippi: “Armando è un lec*** a differenza mia”. La lite si è fatta allora infuocata, con attacchi reciproci fino all’insinuazione di Incarnato sull’orientamento sessuale di Nicola: “Senti ma dimmi un po’…a te piacciono le donne o gli uomini?”.















Questa domanda non ha lasciato indifferente Nicola che dopo aver rimarcare di non aver nulla contro i gay e di avere tanti ‘amici sensibili’, furioso, ha definito l’uscita di Armando davvero fuori luogo. Armando incarnato che, per altre ragioni, è stato attaccato da Luisa Monti. L’ex dama non è stata tenera. “Stendiamo un velo pietoso…un uomo che si fossilizza sull’aspetto estetico e che mi diceva che non avrei trovato nessuno, alla fine io sono uscita dal programma e lui sta ancora là”.









Luisa Monti verso il matrimonio

Come dire, Armando Incarnato difficilmente troverà l’amore se non ammorbidirà il suo carattere. Luisa Anna Monti che è pronta a sposare Salvio Calabretta. Un amore tra alti e bassi. Mentre il loro amore sbocciava però, la coppia è stata travolta da un dolore inaspettato: la morte della madre di Salvio colpita dal Covid-19. In questo il loro legame si è rivelato la carta vincente: “Abbiamo vissuto un evento molto doloroso in comune”, racconta l’ex dama.

