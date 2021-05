Valeria Marini non smette neanche per un secondo di sbaragliare tutti, ma proprio tutti alla versione spagnola dell’Isola dei Famosi, Supervivientes. Abbiamo già potuto constatare quanto il reality iberico stia regalando gioie a profusione, nettamente di più che il nostro condotto da Ilary Blasi. Tra catfight, baci saffici e Valeria Marini in generale, Supervivientes ha fatto bingo!

Abbiamo seguito con enorme entusiasmo la vicenda flirtante tra la Valeriona nazionale e Gianmarco Onestini, fratello del più noto Luca. Dopo aver intessuto un flirt, aver detto al mondo il proprio peso, aver (per sbaglio) avvelenato i compagni naufraghi con le uova, Valeria Marini si è resa protagonista di un’altra performance.















La regina stellare di tutte le galassie ha fatto – ancora – montare su tutte le furie i suoi compagni. Nel reality Supervivientes, proprio com’era all’Isola, i concorrenti sono divisi in due squadre, che nell’ultima puntata si sono scontrate per la prova ricompensa. La sfida era quella dell’apnea e la Marini si è proposta di gareggiare: “Sono bravissima ragazzi fatela fare a me, in Italia ho battuto i record, ho fatto più di due minuti, vado io dai“.























Ma, come non detto, Valeria Marini ha fatto la fine di Icaro, è durata pochi secondi e a portare a casa la vittoria è stato Omar Sanchez. Proprio in quel momento i suoi compagni di squadra, assolutamente meno stellari di lei, si sono infuriati: “Tu ci hai detto che eri campionessa in Italia. Ti sei offerta di farlo“.

A quel punto Valeria Marini ha sentito la necessità di parlare con il conduttore per spiegare il perché la sua permanenza sott’acqua sia durata quanto il matrimonio di Britney Spears con Jason Alexander (55 ore scarse, ndr): “Mi è entrata l’acqua, l’ho bevuta. Era la posizione che mi ha fatto uscire. Io normalmente faccio 2 minuti, ma anche di più. Non è che sono campionessa, è che sono diventata leader all’Isola dei Famosi per questa prova. Il fatto è che ho bevuto l’acqua e quindi non riuscivo a respirare“.

