“Oh, quello è il capitano!”. I soliti ignoti, entra in studio il parente misterioso e Amadeus resta senza parole. Pubblico impazzito

Un’altra grande puntata del game show di Rai1 I soliti ignoti. Ospite-detective del giorno, Alessio Vassallo, co-protagonista del Giovane Montalbano, nel ruolo di Mimì Augello. L’indagine di Alessio Vassallo è buona, l’attore siciliano arriva alla fase finale con un tesoretto di 42mila euro. Ma è quando entra il parente misterioso che accade l’imprevedibile. Il parente misterioso è Michel, 28 anni, fratello di uno degli ignoti. Su Twitter scoppia il caso: “Ma è Francesco Totti!”.

E ancora: “È tale e quale al Capitano”. Insomma, secondo gli “ignotisti”, il parente misterioso assomiglia all’ex capitano della Roma. Intanto, Vassallo prosegue con la sua indagine a I soliti ignoti. L’attore dimezza il montepremi per ridurre il numero degli ignoti e alla fine, dopo una lunga indecisione, sceglie la concorrente numero otto. Ed è proprio lei la sorella del “sosia” di Francesco Totti. Vassallo devolve 21mila euro in beneficenza. Altra grande puntata quella con Valentina Bisti, testimonial del Fai.















Anche quella volta si giocava per devolvere il montepremi al Centro Astalli per i rifugiati. Il percorso di Valentina Bisti è buono, la giornalista accede alla fase finale dei I soliti ignoti con un tesoretto di 32mila euro. Entra il parente misterioso: si tratta di Alexandra, 31 anni, sorella di uno degli ignoti. Bisti utilizza tutti gli aiuti e gioca per 12.800 euro.























Alla fine dell’indagine, la giornalista sceglie il concorrente numero 3. Parte il classico jingle de I soliti ignoti con il countdown. Ma il finale è amaro, Alexandra è la sorella dell’ignoto numero 5. Immediati i commenti degli “ignotisti” su Twitter che notano un dettaglio: “Ma l’ignoto numero 3 si chiama Alessandro, non poteva essere fratello di Alexandra”.

E ancora: “Hanno lo stesso nome, non poteva essere lui”. Nulla di fatto dunque. Solo qualche giorno prima, sempre a I soliti ignoti, aveva fatto molto discutere l’indagine di Donatella Rettore. La cantante sin da subito è stata un po’ è altalenante, e alla fine indovina quattro ignoti su otto. Arrivando alla fase finale con 20mila euro.

