Puntata bollente oggi a La Vita in diretta. Al centro della discussione Flavio Briatore. Parole non tenere quelle contro l’imprenditore che nelle settimane passate ha fatto molto parlare di sé per un presunto flirt con Valentina Kolesnikova, Miss Russia Earth 2018. A lanciare il gossip è il settimanale Diva e Donna, che parla di un incontro segreto tra i due a Montecarlo, dove vive Flavio. Stando a quanto raccontato dalla rivista edita da Cairo Editore Flavio Briatore e Valentina Kolesnikova si sarebbe incontrati di recente nel Principato di Monaco.

Lei avrebbe soggiornato all’Hotel Hermitage e avrebbe poi pranzato con l’ex marito di Elisabetta Gregoraci al famoso Cipriani. Valentina ha documentato sui social network il viaggio a Montecarlo ma sempre con immagini e video da sola. I più curiosi non hanno potuto fare a meno di notare però il selfie accanto ad unauto di lusso nella cui didascalia Valentina Kolesnikova ha citato la Formula 1.















Valentina Kolesnikova ha 30 anni, è nata in Russia, ma da tempo vive a Milano. Lavora come modella e attrice e tre anni fa ha vinto la fascia di Miss Russia Earth. Ha posato per Playboy e For Men. Briatore ha 70 anni e ha sempre frequentato donne molto più giovani. Anche l’ex moglie Elisabetta Gregoraci ha trent’anni di meno dell’ex marito.















Proprio la differenza d’età è stata occasione per Barbara Alberti per attaccare Flavio Briatore. “Briatore, questo vecchione può andare con le ragazzine, se poi una ha cinque anni di più… La Mannoia ha fatto scalpore”. Barbara Alberti poi non si era fermata. Era andata oltre facendo calare il gelo nello studio di La Vita in Diretta.









“È un retaggio di quando le donne erano macchine per far figli, per cui effettivamente la gioventù della donna nel rapporto era importante, però è rimasta questa cosa”. Barbara Alberti è una scrittrice, sceneggiatrice e giornalista italiana, famosa non solo per le sue opere letterarie ma anche per le sue ospitate televisive. Giovanissima si trasferisce a Roma. Fin da piccola Barbara Alberti ha una grande passione per la scrittura e appena terminati gli studi in Filosofia diventa una delle scrittrici più interessanti nel nostro Paese. Odia la chirurgia estetica e le persone che vogliono ostinatamente eliminare i segni della vecchiaia.

