Settimana da incorniciare per Ilary Blasi. Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi è stato toccato un nuovo record. Ben 3.101.000 telespettatori totalizzando il 19% di share. Un balzo in avanti netto rispetto all’appuntamento precedente in cui l’Isola aveva racimolato 2.858.000 spettatori con uno share del 16,8%. Ma non è la sola bella notizia perché per Ilary Blasi, quella appena trascorsa è stata la settimana in cui ha festeggiato il suo 40esimo compleanno.

I suoi due figli Chanel e Christian, le hanno dedicato dei contenuti Instagram davvero toccanti, grazie alla pubblicazione di foto assieme e dediche annesse. Anche Totti non è stato da meno, Ilary Blasi ha ricevuto da lui una dolcissima dedica e un regalo (presumibilmente) da capogiro, un orologio del quale la Blasi non ha voluto fornire alcun dettaglio. Ma una sorpresa è stata forse svelata.















Oggi infatti Ilary Blasi ha rivelato di aver allargato la famiglia. Dopo Donna Paola ecco Alfio. Un altro gatto ‘nudo’ che andrà ad abitare in casa, nella mega villa nel quartiere Eur in cui vive con il marito Francesco Totti e i suoi tre figli, Cristian, 15 anni, Chanel, 14 oggi, e Isabel, 5. Ilary Blasi ha presenta il cucciolo di Canadian Sphynx sul social, nelle sue storie.















Il cucciolo è stato accolto alla grande da tutta la famiglia, memore dell’esperienza con Donna Paola che aveva trovato Francesco Totti primo contrario e poi innamorato della micina, era stato lui a raccontare tutto in una diretta Instagram l’ex capitano della Roma all’amico Bobo Vieri aveva raccontato: “La notte dorme dentro il letto, in mezzo alle mie gambe e non mi pare vero: è una favola. Ilary l’ha chiamata Donna Paola. E’ affettuosa da morire, non sembra un gatto”.











E ancora: “Appena sente la voce di Isabel si arrampica sui tetti, lei la uccide dalla mattina alla sera, ma non le ha mai fatto un graffio. Se la prendi te ne innamori. Io stavo per separarmi da mia moglie per il gatto. Non lo volevo assolutamente. Dicevo no e lei sì a tutti i costi. Alla fine sono sempre le mogli che decidono. Neanche mi ha detto sì o no, me l’ha portato a casa e basta. Per due giorni non ci siamo parlati e poi mi sono innamorato”.

