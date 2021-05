Per mesi aveva fatto parlare di sé. La sua storia con Gennaro aveva diviso e fatto discutere. Mesi bollenti insieme prima dell’addio dato da lui. “Non ci sono mai stati calcoli o strategie, ma solo amore che per me va di pari passo con il ‘rispetto’. C’ho provato illudendomi che l’amore possa cambiare le persone. Ma i proverbi insegnano che ‘chi nasce quadrato non muore tondo”.

La risposta della diretta interessata non si era fatta attendere. Non è mia abitudine disquisire di problematiche della mia vita privata sui social. Soprattutto mentre sto vivendo momenti delicati che personalmente tendo a tutelare e proteggere. Prendendo anche il giusto tempo per metabolizzare e realizzare. Ma visto che Gennaro invece ne parla già pubblicamente mi sembra giusto rispondere”. E non era certo finita qui.















“Mi sono resa conto che l’estrema diversità caratteriale ci ha portato a non capirci sotto troppi aspetti. Gennaro è un ragazzo d’oro che merita il meglio e il suo meglio mi sono resa conto che non posso essere io. Non voglio parlare con rabbia o rancore ma solo con presa di coscienza e consapevolezza”. Succedeva dopo il Grande Fratello, lui è Gennaro Lillio e lei Francesca De André.















Tornata poi tra le braccia dell’ex Giorgio Tambellini con il quale però le cose non sembrano andare benissimo. Confidandosi con Francesco Fredella ha prima ricordato che tutte le coppie vivono di alti e bassi poi la verità. “È un momento passeggero che non è idilliaco, ora penso a me stessa. Invece di stamparmi un bel sorriso finto e farmi delle storie su Instagram dove faccio finta di niente dico la verità. Non dico niente perché non c’è nulla di bello da dire”.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca De André (@francescadeandre)



Insomma, tra Francesca De André e Giorgio pare sia arrivato il momento dei titoli di coda. Nata in una famiglia di artisti. Francesca è figlia di Cristiano De André. Oltre e ad avere una sorella, Fabrizia, Francesca ha anche un fratello gemello. Si chiama Filippo De André ed è il figlio di Cristiano e Carmen De Cespedes. Classe 1990, il ragazzo è cresciuto con la gemella Francesca e la maggiore Fabrizia.

Ti potrebbe interessare: Francesca De André contro Gennaro Lillio: parla di ‘sostanze’ e di aggressioni: “Cosa mi ha fatto”