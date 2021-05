Nervi tesi all”Isola dei Famosi’. La situazione sta diventando sempre più delicata e iniziato ad esserci malumori. Nelle ultime ore Andrea Cerioli ha avuto un battibecco con Fariba Tehrani, mentre Valentina Persia ha giudicato molto male la nomination ricevuta da Isolde Kostner e ha detto che gliela pagherà cara. Intanto, la stessa comica è stata attaccata dall’Italia dall’ex naufrago Brando Giorgi, il quale ha usato parole abbastanza dure prima in generale e poi nei confronti della donna.

Questo quanto riferito da Brando: “In generale ad alcuni li manderei a casa con il calcio nel sedere. Con la crisi che c’è si lamentano pure per la fame, quando c’è gente che pagherebbe qualunque cosa per stare là. Valentina? La conoscevo e la amavo più fuori. E amare è una parola grande, ma non mi piace la volgarità. Spero che quando esca si renderà conto di come è la realtà. Gli altri hanno deciso di non nominarla perché hanno compreso che è una tipa tosta. Lei fa show con le cretinate”.















Nel daytime andato in onda il 13 maggio Andrea Cerioli ha manifestato tutta la sua insofferenza nei confronti del gruppo. Le sue affermazioni sono state abbastanza chiare e non hanno bisogno di molte spiegazioni. Ha voluto mostrare tutto il suo risentimento, discutendo con il compagno di avventura Ignazio Moser. Ha dunque ammesso di non vivere un momento sicuramente positivo. E, nonostante non li abbia nominati direttamente, si è compreso a chi si è riferito con le sue parole.















Andrea Cerioli ha detto al fidanzato di Cecilia Rodriguez: “Siamo in troppi, la sto vivendo proprio male. Sono sicuramente carini, ma eravamo rimasti in noi quattro e stavo molto bene. Per me è stato un pugno nei reni”. A quanto pare ad infastidirlo sarebbero stati Awed, Matteo Diamante e Roberto Ciufoli. L’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ era intento a dormire, quando i tre hanno mangiato granchi nei pressi del fuoco. Ha fatto intendere che non c’è stato molto rispetto verso la sua persona.









L’altro giorno invece Andrea ha criticato Fariba per essersi presa un pezzo di torta più grosso rispetto a quello degli altri e si rifiuta di mangiarlo. Anche Valentina, Rosaria e Angela hannno condiviso il pensiero dell’influencer credendo che la scelta migliore sarebbe stata quella di tagliare le fette in maniera equa, evitando di fare una brutta figura. “Mi è venuto il nervoso… È venuta a farmi l’elemosina…”. Per lui avrebbe dovuto dividerla in parti uguali.

