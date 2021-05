Dopo un solo anno alla guida, lascia il programma. La notizia è lei stessa a darla. La conduttrice non aveva dato segnali di tensione con la Rai. Un percorso in ascesa il suo. Figlia d’arte, i suoi genitori per anni sono stati ballerini di fama internazionale, aveva deciso di seguire le loro orme iniziando a danzare giovanissima. All’età di tredici anni, ottiene la finale al Blackpool Dance Festival, uno dei più prestigiosi e antichi concorsi nell’ambito di questa disciplina.

Si trasferisce a Miami, lì incontra Maksmi Chmercovsky con il quale vince il premio coppia di Ballo USA molto ambito. È stata anche campionessa al Miami Open Under 21. Nel 2005, tornata in Italia, affianca Fabrizio Frizzi nella sua prima edizione di Ballando con le stelle. Viene confermata anche nella stagione seguente e, nel 2006 a coppia con il comico napoletano Biagio Izzo. All’età di 20 anni si è sposata con Mirko, padre di suo figlio Edoardo; dopo la separazione Samanta Togni ha avuto altre relazioni.















È stata con Daniele Mai, con l’ex calciatore Stefano Bettarini e con lo scrittore e produttore Nicola prima del matrimonio con Mario Russo. Parliamo di Samanta Togni. “L’esperienza a I Fatti Vostri e il rapporto umano e professionale con Giancarlo Magalli mi hanno fatta crescere, però ho deciso di non tornare nella prossima edizione del programma”, ha spiegato.















Poi Samanta Togni ha aggiunto: “Vorrei concentrarmi su cose nuove, mi piacerebbe una trasmissione dove mettere a disposizione dei giovani la mia esperienza di ballerina”. Una notizia che arriva dopo che, nelle ore scorse secondo quanto riportato da TVBlog per Giancaro Magalli si profila un nuovo impegno nella prossima stagione.









Parliamo di un programma che sarà trasmesso nella fascia pomeridiana. In particolare si tratta di un quiz prodotto dalla Stand By Me di Simona Ercolani, che ha realizzato “Resta a casa e vinci”. Staremo a vedere quando ciò avverrà, ma intanto c’è chi è pronto a scommettere che, in caso di successo di questo format, ci sarebbe una vera e propria rivoluzione.

