In attesa della prossima puntata de ‘L’Isola dei Famosi’, continuano le dinamiche sulla spiaggia. Da quando arrivisti e primitivi si sono uniti, le litigate sono aumentate giorno dopo giorno. Il più nervoso nell’ultimo periodo è sembrato Andrea Cerioli, infastidito per la presunta elemosina nei suoi confronti, quando gli hanno offerto del cibo. Ma una delle più scatenate è anche Valentina Persia. La comica si è infatti imbestialita nei giorni scorsi, prendendo di mira la naufraga Isolde Kostner.

Su di lei ha infatti esclamato: “Lei è una campionessa che non ha un minimo di pa…e, per dire che ti sto sul ca…o perché sono una persona simpatica che interagisce con tutti. Cosa che lei non sa fare perché interagisce solo con Roberto Ciufoli. Rosica perché non riesce ad entrare nelle dinamiche del gioco, che non significa soltanto dormire e portare la legna. Se sapessi quando mi rode a me, stavolta questa cosa me la pagherà davvero cara”. E ora è stata proprio Valentina ad essere invece stata attaccata.















Durante un’intervista radiofonica rilasciata a ‘Turchesando’, un suo ex compagno di avventura in Honduras ci è andato duro nei suoi confronti. Ovviamente lei ancora non sa nulla, ma ecco cosa ha riferito: “In generale ad alcuni li manderei a casa con il calcio nel sedere. Con la crisi che c’è si lamentano pure per la fame, quando c’è gente che pagherebbe qualunque cosa per stare là. Valentina? La conoscevo e la amavo più fuori. E amare è una parola grande, ma non mi piace la volgarità”.















Colui che ha avuto un giudizio tutt’altro che benevolo per Valentina Persia è stato Brando Giorgi. Quest’ultimo ha proseguito così nel suo discorso: “Spero che quando esca si renderà conto di come è la realtà. Gli altri hanno deciso di non nominarla perché hanno compreso che è una tipa tosta. Se uno sbaglia è però giusto che venga detto, io sono buono e caro e quando devo difendermi mi metto da solo. Non sono come lei che ha sempre bisogno di essere appoggiata. Deve fare lo show con le cretinate”.









Brando Giorgi ha raccontato così nei giorni scorso il suo problema che lo ha costretto al ritiro: “Ho rischiato grosso. Se non si fosse intervenuti per tempo sarebbe stato più complesso fare l’operazione e avrei rischiato di perdere la vista dall’occhio destro”. Poi quando è tornato in studio all”Isola dei Famosi’ ha aggiunto: “E’ stato bellissimo tornare in studio e sentire il calore delle persone. Grazie per tutto il supporto che mi state dando”.

