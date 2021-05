Il vip di cui vi stiamo per parlare è riuscito a trovare un po’ di stabilità almeno dal punto di vista personale. Infatti, dopo aver avuto numerose incomprensioni e aver rischiato seriamente di perderla per sempre, è tornato insieme alla sua dolce metà. Quest’ultima, nonostante si sia molto arrabbiata per i comportamenti della sua dolce metà, ha sempre ammesso di essere follemente innamorata. Dunque, ha messo da parte l’orgoglio e ha fatto prevalere i sentimenti. Nella speranza che la storia possa adesso funzionare meglio.

Ma l’ex protagonista di ‘Temptation Island’ non sta invece vivendo esperienze positive nel mondo lavorativo. Come ricorderete, nei suoi confronti è partita una denuncia da parte della ‘Fascino’ di Maria De Filippi per alcune sue affermazioni proprio contro il reality delle tentazioni. Ha infatti dichiarato durante una sua ospitata a ‘Live – Non è la D’Urso’ che aveva semplicemente messo in pratica una messinscena. Quindi, aveva solamente recitato una parte durante la sua esperienza nel programma Mediaset.















Dopo che la società della De Filippi ha intrapreso questa strada, lui è stato praticamente estromesso da ogni trasmissione televisiva. Carmelita non lo ha più invitato e le sue apparizioni si sono dunque azzerate. Adesso Pietro Delle Piane ha rotto il silenzio e ha fatto un accorato appello alla D’Urso. Nell’intervista rilasciata a ‘Nuovo’ si è rivolto direttamente a Barbarella, chiedendole una cosa ben precisa. Staremo a vedere se la presentatrice sarà disposta o meno ad accettare questa proposta.















Pietro Delle Piane, è lui il vip in questione, ha quindi dichiarato: “Vorrei chiederle di potermi dare il diritto di replica. Non mi sarei mai permesso di parlare male di Maria De Filippi perché riserbo un bel ricordo di quella esperienza”. Quindi, ha fatto una sorta di smentita rispetto alle sue esclamazioni precedenti. Vedremo se ci sarà un perdono per lui. Tenuto conto che dovrebbe esserci in corso una situazione giudiziaria, difficilmente comunque la D’Urso potrà farlo parlare di questa questione in televisione.









In una precedente intervista Pietro Delle Piane aveva invece riferito: “Non ho sentito più nessuno. A me dispiace molto anche perché devo ringraziare Barbara che in questo anno e mezzo mi ha invitato all’interno delle sue trasmissioni dandomi l’opportunità di diventare un personaggio televisivo, sia nel bene che nel male. Io che sono un attore ho vissuto un anno complicato a causa dell’assenza del lavoro”.

