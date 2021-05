Ancora Armando Incarnato show a Uomini e Donne. La puntata deve ancora andate in onda ma dalle anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle News nella registrazione del 10 maggio scorso il cavaliere napoletano è di nuovo ‘esploso’ in studio. Questa volta, dopo la rissa sfiorata con Riccardo Guarnieri, nel mirino di Armando è finito Nicola Vivarelli, il Sirius che lo scorso anno aveva tenuto il pubblico col fiato sospeso per la frequentazione con Gemma Galgani.

E sarebbe successo tutto dopo la sfilata della dama torinese, ovviamente attaccata da Tina Cipollari. A difenderla proprio Nicola, secondo cui Gemma è stata simpatica e ha tenuto bene il palco. Poi, rivolgendosi all’opinionista, ha aggiunto che ha il vizio di attaccare la Galgani anche senza alcun motivo. E qui è entrato in gioco Armando.















Caos a UeD per Armando Incarnato: nuovo scontro

Il cavaliere napoletano si è scagliato contro Sirius, facendogli notare come lui sia stato il primo a prendere in giro Gemma. Un’accusa per cui Nicola ha così perso le staffe e si è sfogato con Maria De Filippi: “Armando è un lec*** a differenza mia”. La lite si è fatta allora infuocata, con attacchi reciproci fino all’insinuazione di Incarnato sull’orientamento sessuale di Nicola: “Senti ma dimmi un po’…a te piacciono le donne o gli uomini?”.















Questa domanda non ha lasciato indifferente Nicola che dopo aver rimarcare di non aver nulla contro i gay e di avere tanti ‘amici sensibili’, furioso, ha definito l’uscita di Armando davvero fuori luogo. Quindi l’intervento di Maria, che ha ripreso Nicola facendogli notare che non è in base all’orientamento sessuale che si è sensibili e soprattutto che non bisogna mai categorizzare le persone.









Nel frattempo, in studio è scoppiato il caos contro Armando e la conduttrice, che ha diversi precedenti con il cavaliere e anche recenti, ha colto la palla al balzo per lanciargli una frecciatina. Quindi, davanti a tutti, Maria ha detto a Incarnato che se uno vuole prendere il giro la trasmissione può farlo anche in altri modi.

