Nel corso dell’ultima puntata del serale di Amici 20 sono state due le eliminazioni a fronte di 5 ingressi all’ultimo atto, in programma per sabato. I finalisti di Amici 20 sono Sangiovanni, Aka7even, Giulia Stabile, Alessandro Cavallo e Deddy, gli ultimi eliminati in ordine di tempo Serena e Tancredi. Serena è stata la prima eliminata, poi è toccato a Tacredi, uno dei grandi favoriti della vigilia. Alla finale manca ormai meno di una settimana.

La favorita per la vittoria finale resta Giulia Stabile. “Dal primo momento in cui é entrata nella scuola io ho visto il talento. Ha proprio un talento innato quindi non avevo dubbi sul percorso che potesse fare e non avevo dubbi che potesse arrivare fino a questo punto”, spiegava la coach di Amici 20 Veronica Peparini nei giorni scorsi. “Giulia è arrivata a Amici 20 che era una bambina. Ballettisticamente era brava e preparata, ma comunque era piccolina. Ha fatto un percorso grande ed é migliorata, superando tutte le sue paure e insicurezze. Sono felicissima e sono emozionatissima”.















“Giulia la finale di Amici 20 se la merita tutta, sono felice per lei e fiera di tutto il percorso che ha fatto. Si deve godere questo momento e spero che in finale spacchi ancora i piú”. Nelle ore scorse sono fioccate critiche nei confronti di Alessandra Celentano. A parlare contro di lei un’ex allieva che non c’è andata per il sottile. “Non amo i suoi modi e non amo la sua incoerenza“.















Poi ha caricato la dose quel tanto che basta per incendiare gli ultimi giorni di Amici 20. “Non amo la sua incoerenza perchè dice delle verità, ma noi siamo in televisione, un conto è dirle in una sala, lì siamo davanti a milioni di telespettatori dove passi per quella che non sa fare un cavolo”. A parlare contro di lei è Agata Reale.









Sono passati tanti anni da quando si faceva conoscere dal pubblico di Amici di Maria De Filippi e metteva in mostra il suo talento di ballerina. Correva l’anno 2007 e in quella edizione era anche arrivata a un passo dalla vittoria. Agata si era infatti classificata seconda, dietro al cantante Federico Angelucci. Dopo Amici, ha poi aperto una scuola di canto e recitazione e conduce anche un programma tv, oltre ad aver sposato il fidanzato Carmelo De Luca, da cui ha avuto la figlia Cloe, di 4 anni.

