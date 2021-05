Momento inatteso e sorprendente ad ‘Avanti un altro’. Il conduttore Paolo Bonolis si è infatti reso protagonista di un gesto inconsueto nella puntata del 12 maggio. Ha infatti abbandonato lo studio del programma, lasciando tutti a bocca aperta. La sua decisione è stata presa in seguito ad un episodio accaduto pochi istanti prima. Il presentatore Mediaset non ci ha pensato su due volte e ha deciso di assumere quel comportamento. Ma alla base di ciò c’era un motivo ben preciso e netto.

In una precedente puntata della trasmissione serale Laura Cremaschi ha tirato fuori una collana forma fallica e Paolo Bonolis ha commentato la scena con la sua solita ironia. “Per me è un amuleto“, ha detto la simpatica signora mostrando la collana. “Non ho parole. – ha spiegato un perplesso Paolo Bonolis – Non ho mai visto una cosa simile. Cioè siamo in una trasmissione e il povero conduttore si vede una arrivare che tira fuori il ca**o”. È intervenuto anche Luca Laurenti: “anche noi lo abbiamo”.















Nella puntata del 12 maggio c’è stato un siparietto tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Parlando di un brano musicale, il padrone di casa ha deciso di correggerlo e Laurenti ha replicato: “Ti devi stare zitto, non ho resistito”. A quel punto Paolo ha abbandonato immediatamente lo studio: “Hai ragione, stavolta ho sbagliato e come penitenza di questo misfatto che ho fatto, ho deciso di andarmene”. Luca non si è fermato qui e ha continuato a dire la sua. Ovviamente senza alcuna vera rabbia.















Luca Laurenti ha esclamato davanti a tutti: “Mi manda fuori, mi stravolge la famiglia e poi quando lo fa lui allora va bene tutto. No, chi sbaglia paga”. E Paolo Bonolis: “Ho fatto una cosa che in Italia ormai nessuno fa più, ovvero chiedere scusa”. La gag è terminata in questo modo tra le risate generali di tutti. Mai c’era stata una reazione così clamorosa da parte del conduttore di Canale 5. Non è da escludere che nei prossimi giorni possano continuare a dare vita ad episodi molto simili per divertire tutti.









Con Anna Tatangelo alcune settimane fa Paolo Bonolis si era reso autore di un altro siparietto esilarante. La concorrente si è mostrata un po’ dubbiosa e il conduttore l’ ha incalzata simpaticamente: “Ma perché l’ha detto con quell’aria? Pensava che un cretino così non potesse condurre Sanremo?”. Poco dopo la Tatangelo ha lasciato lo studio e Bonolis ha trovato il tempo anche di fare il simpatico con Anna Tatangelo, bella come non mai: “Ma non è che per caso mi volevi dire qualcosa?”.

