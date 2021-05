Manca pochissimo ormai alla finale di Amici 20. L’appuntamento con l’ultima puntata del talent show di Maria De Filippi è fissato per sabato 15 maggio 2021. Solo allora sapremo chi dei cinque concorrenti rimasti alzerà la coppa. Si sfidano tre cantanti, ovvero Aka7even, Sangiovanni e Deddy e i due ballerini Alessandro Cavallo e Giulia Stabile.

Solo uno di loro sarà il vincitore assoluto della ventesima edizione, ma Amici incoronerà anche il campione della categoria non premiata. Quindi se vincerà un cantante, cosa che si è verificata nella maggioranza dei casi e infatti l’ultimo ballerino a vincere era stato Andreas Muller nel 2017, Alessandro e Giulia si giocheranno il premio del circuito ballo e viceversa. Il premio? Stando a quanto riferito finora, i 5 dovranno sfidarsi in diverse prove al termine delle quali resteranno solo in 2 e il pubblico sceglierà chi far vincere.















Chi riuscirà ad avere la meglio nella categoria danza si porterà a casa 50 mila euro mentre altri 50mila andranno al preferito della giuria composta dai giornalisti. Ma è chi batterà tutti che ovviamente guadagnerà una cifra quasi da record: il primo in classifica avrà come premio la bellezza di 150mila euro. Nemmeno a dirlo, in casetta la tensione si fa sentire ma viene stemperata con alcune sorprese.















Alessandro Cavallo ne ha ricevuto una a dir poco emozionante a pochi giorni dalla finale. E infatti non è riuscito a trattenere il pianto: dopo quattro mesi di lontananza, ha potuto finalmente incontrare il padre, anche se attraverso un vetro. “Avrei tante cose da dirti – ha esordito il papà – non so da dove cominciare. Ti voglio bene, sono orgoglioso di te, è un sogno bellissimo che vorrei non finisse mai. Non mollare”.









Alessandro non si aspettava quell’incontro e ha riservato parole bellissime al suo papà: “Lo sai quando ci tengo. Basta una parola tua, lo sai papà. Sei sempre stato il mio punto di riferimento, sempre. In casetta parlo sempre di te. Non immagini quanto bene vi voglio. Qua dentro davvero ho capito quanto siete importanti per me, già lo sapevo. E poi: “Se c’è una cosa che non devi preoccuparti è che tu sei perfetto così, tu sei tutto veramente. Tu e la mamma per me siete perfetti, non perfetti di più. Io spero un giorno di poter essere tanto di quello che sei tu papà”.

Amici 20, sorpresa e lacrime per Deddy. Il cantante non si trattiene: è successo a poco dalla finale