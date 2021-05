La puntata dei daytime dell’Isola dei famosi si è aperta all’insegna delle polemiche. Una volta arrivata la porzione di riso settimanale i naufraghi si domandano come comportarsi nei confronti di Roberto, che a causa di un’infrazione non ha più diritto a ricevere del riso. Il comico romano offre due opzioni ai suoi “lo condividiamo tutti oppure cucinate e a chi va mi dà un pezzetto e se non va a nessuno mi mangio i fruttini”.

Tutti si dichiarano favorevoli alla condivisione, ma Isolde nota un cambiamento sorprendente in Rosaria e Matteo che fino a qualche giorno prima erano contrari alla spartizione. Ma a caratterizzare l’attenzione dei telespettatori è stata la polemica di Andrea Cerioli nei confronti di Fariba Tehrani. Tutta colpa della torta che la mamma di Giulia Salemi ha ricevuto per il suo compleanno e che a detta di Cerioli non è stata tagliata in modo uguale.















Andrea critica Fariba per essersi presa un pezzo di torta più grosso rispetto a quello degli altri e si rifiuta di mangiarlo. Anche Valentina, Rosaria e Angela condividono il pensiero dell’influencer credendo che la scelta migliore sarebbe stata quella di tagliare le fette in maniera equa, evitando di fare una brutta figura. “Mi è venuto il nervoso… È venuta a farmi l’elemosina…”. Cerioli ha proseguito affrontando Fariba e facendole notare che se fosse stato al suo posto avrebbe diviso la torta in pezzi uguali.















“Non ti ho capita Fariba…Io se mi avessero dato una torta, l’avrei divisa tutta in pezzi uguali…Tu ti sei mangiata mezza torta da sola…” La mamma di Giulia Salemi no è rimasta in silenzio a subire e a ribattuto a Cerioli: “Non ho mangiato mezza torta… Solo una fettina…”. E ha proseguito spiegando che se avesse voluto avrebbe mangiato tutta la torta da sola, ma ha preferito dividerla con tutti gli altri. Andrea Cerioli ha però immediatamente risposto alla donna: “Tra dieci giorni è il mio compleanno e vedrai che dividerò la torta in pezzi uguali per tutti…”.









Per smorzare la situazione Awed sottolinea che Fariba avrebbe offerto una porzione di torta persino alla finta fidanzata di Andrea, tentativo assolutamente vano. Nel frattempo c’è stata occasione per chiarirsi tra Valentina Persia e Isolde Kostner. La campionessa spiega le difficoltà che ha avuto nell’ambientarsi all’interno di un gruppo così numeroso guidato da una persona così forte come Valentina. La comica romana è piuttosto spiazzata da questa motivazione e si giustifica dicendo di non essere un’amante della solitudine e che la collettività per lei non è altro che il suo habitat naturale, esortando Isolde a uscire dalla sua comfort zone per raccontarsi e farsi conoscere meglio.

