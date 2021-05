Nuovo appuntamento della settimana con ‘Uomini e Donne’. Nella puntata dell’11 maggio si sono vissuti nuovamente momenti di tensione con Gianni Sperti protagonista. Si stava discutendo in particolar modo della frequentazione di due protagonisti del dating show di Maria De Filippi, quando l’opinionista ha reagito in modo decisamente spontaneo. Quando ha ascoltato la dichiarazione della dama, Gianni non ci ha visto più e ha attaccato immediatamente la donna. E non solo.

Sul possibile addio di Gemma Galgani, nei giorni scorsi ha affermato: “Ma sono quasi certo che Gemma sarà ancora con noi”. In queste ultime settimane si è spesso parlato di un possibile addio della Galgani alla nota trasmissione. Le parole di Gianni sembrano smentire un allontanamento della dama torinese, grande protagonista del Trono Over. Ma vediamo adesso nel dettaglio quali sono stati i motivi che hanno causato un certo nervosismo nell’ex ballerino, mai così contrariato come stavolta.















Maria De Filippi ha lasciato spazio alla conoscenza tra Elisabetta Simone e Luca Cenerelli. Nonostante il cavaliere non si sia dimostrato sempre molto gentile nei riguardi della dama, quest’ultima ha fatto una confessione inaspettata: “Ho dormito con lui, ma le cose non sono cambiate”. Dunque, anche se lui aveva fatto comprendere di non avere un interesse totale, sono arrivati al punto di finirci a letto. Una volta ascoltato quella frase della donna, Gianni Sperti è sbottato completamente in studio.















Sperti si è rivolto ad Elisabetta e ha esclamato: “Allora sei proprio una scema, fattelo dire”. Tutte le persone presenti in studio hanno acclamato Gianni, infatti quasi nessuno si è dato una spiegazione sull’atteggiamento della dama. Tina Cipollari ha rincarato la dose: “Lei è talmente coinvolta da avere gli occhi foderati di prosciutto. Devi anche capire come stanno le cose”. E la Simone ha provato a spiegarsi: “C’è qualcosa di profondo tra di noi. Qualcosa di forte c’è sicuramente”, ha ammesso.









In esterna Massimiliano si è lasciato andare con Vanessa e, al termine di un’uscita molto bella ed emozionante, tra i due è scattato anche il bacio. Peccato però che l’armonia tra i due è durato poco perché in studio lui ha dovuto fare i conti con la ‘rivale’ di Vanessa, Eugenia, ovviamente infastidita da quanto visto nella clip. E il caos perché a sbottare è stata proprio Vanessa, che non ha reagito bene alle premure di Massimiliano nei confronti dell’altra sua corteggiatrice.

