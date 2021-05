Orami ci siamo, la finalissima di sabato 15 maggio è alle porte. Sono state tantissime le emozioni regalate da questa edizione di Amici. Ora sono rimasti soltanto in cinque a contendersi lo scettro. I primi tre, cioè Aka7even, Giulia Stabile e Sangiovanni hanno conquistato l’accesso tramite la semifinale. Ma, a sorpresa, alla fine della puntata nella casetta Maria De Filippi ha fatto altri due nomi, ovvero quelli di Deddy e Alessandro.

Dunque ben 12 allievi hanno dovuto abbandonare il competitivo talent show che, comunque, li ha fatti conoscere al grande pubblico. E non è un caso che siano già arrivate le prime proposte di lavoro per i talentuosi cantanti e ballerini, come quella giunta a Serena Marchese recentemente. La tensione è alta, in ogni caso, e infatti uno dei concorrenti ancora in gioco si è sfogato con la propria insegnante. Uno scontro che, però, va avanti da diverso tempo.















Ad avere parole poco tenere con la propria ‘guida’, Anna Pettinelli, è stato il primo finalista Aka7even. Il cantante, nelle ultime due puntate, ha rivelato di non essere d’accordo con alcune scelte fatte dalla sua insegnante. “Ho già chiesto di cambiare un pezzo – dice Luca – Oggi sono io”. Alla domanda perché, Aka risponde: “Perché è infattibile. Proprio perché stiamo in tempo chiedo di cambiarlo”.















“Non vuol dire che non voglia approcciare in modo duro ai pezzi. Cioè che non voglia cimentarmi a studiare. Però non voglio che ci sia proprio l’impossibile sui pezzi”. Così Aka7even ha spiegato in studio i suoi dubbi. Ma, appena inizia la telefonata con Anna Pettinelli, l’insegnante fa: “Eccomi qua. Questo è il rituale di tutte le settimane. Io ti do i pezzi e tu non sei contento…”. La chiacchierata è piuttosto tesa. Anna usa un tono poco conciliante: “Ti spiego una cosa: per crescere bisogna prendere delle belle musate”.









“Luca – prosegue Anna Pettinelli – non è che possiamo andare a fare la finale con quattro canzonette de me***”. Aka7even, però, non appare convinto: “Ma infatti proprio perché è la finale non mi va di rischiare con pezzi che di estensione non escono”. La prima telefonata si è chiusa con un laconico: “Proprio non vuole venirmi incontro in nessun modo”. E anche la seconda non è andata meglio: “È l’ultima volta che la chiamo perché mi sono rotto, è di coccio”.

Dal canto suo Anna ha provocato Aka7even dicendo: “Facevo meglio a prendere Sagiovanni”. Lo stesso cantante, poi, rendendosi conto di aver difficoltà quando viene rimproverato duramente, ha chiesto: “Manteniamo i toni calmi”. Alla fine Anna viene incontro al cantante, dicendo di voler trovare un ‘equivalente’ della canzone cantata da Mina, ma intanto Luca dovrà provare proprio questo pezzo.

