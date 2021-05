‘Amici 20’ si accinge a concludersi, infatti sabato 15 maggio sarà decretato il vincitore. Sono cinque gli allievi ancora in gara, anche se Sangiovanni e Giulia Stabile appaiono i principali favoriti. A pochi giorni dall’atto finale è esplosa una polemica clamorosa sul regolamento. Quest’ultimo è stato ufficializzato, ma è subito serpeggiata una certa insofferenza. Un giudizio totalmente negativo da parte dei telespettatori, che si sarebbero aspettati ben altre modalità per la finalissima del talent.

Intanto è spuntato fuori il montepremi. Chi riuscirà ad avere la meglio nella categoria danza si porterà a casa ben 50 mila euro. Inoltre, altri 50 mila euro saranno vinti dal preferito della giuria composta dai giornalisti. Il primo in classifica avrà come premio la bellezza di 150 mila euro. Un montepremi da sogno, che stravolgerà inevitabilmente la vita del vincitore. Ma andiamo a vedere adesso nei dettagli le ragioni di così tanta rabbia e delusione da parte del pubblico da casa sul regolamento.















Secondo quanto è stato riferito dalla trasmissione, soltanto il 50% delle preferenze sarà deciso dal televoto. Dunque, il pubblico non avrà un peso totale visto che sarà la giuria tecnica ad avere un compito predominante. E non tutte le sfide saranno stabilite dal pubblico, infatti per quanto riguarda alcune di esse, sarà la gente a decretare il vincitore mentre per altre esclusivamente i giudici. Per questo motivo sui social network c’è stato un vero e proprio appello affinché possano esserci delle variazioni.















Quindi, per concludere il tema, in molti hanno sottolineato il fatto che ormai la decisione del pubblico stia contando sempre di meno, quindi che non si dia spazio alla volontà popolare. Difficile ipotizzare un cambio di rotta improvviso da parte di ‘Amici 20’, tenuto conto che mancano pochissimi giorni alla finalissima. Comunque andrà ci saranno indubbiamente polemiche. I giurati avranno addosso ancora più pressione alla luce di queste insofferenze: tutti gli occhi saranno puntati su di loro.









Dopo la sua eliminazione, Tancredi si è reso protagonista di un gesto abbastanza clamoroso. In rete, infatti, alcune persone hanno ipotizzato che, dopo la sua eliminazione, continui a seguire Rudy Zerbi ma che abbia smesso di seguire Arisa, Stash e Stefano De Martino. Arisa avrebbe infatti mostrato troppo interesse nei confronti di Raffaele mettendolo un po’ troppo in disparte.

“Una cifra che fa gola”. Amici 20, spunta il montepremi record: ecco quanto va al vincitore