Detta la moda, fa sempre parlare di sé e incanta con i suoi look mozzafiato. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci che di strada nel mondo dello spettacolo ne ha fatta davvero tanta. Era il 1997 quando la showgirl di Soverato esordiva nel concorso di Miss Italia, come miss Calabria, arrivando al 24esimo posto. La carriera come modella l’ha vista sfilare per nomi come Dolce & Gabbana, Giorgio Armani e Egon von Fürstenberg.

Elisabetta ha saputo ritagliarsi un ruolo importante anche come attrice, prima con “Il cielo in una stanza” di Carlo Vanzina e poi con una piccola parte in “C’era un cinese in coma” di Carlo Verdone. La ‘terza’ Gregoraci è quella che abbiamo ammirato come conduttrice in numerosi programmi, come “Buona Domenica” su Canale 5. Poi, ovviamente, la partecipazione al Grande Fratello Vip 5. Ma c’è un altro show che l’ha vista protagonista.















Si tratta di “Battiti Live”, il fortunato evento musicale organizzato dal Gruppo Norba, nel quale Elisabetta Gregoraci è sul palco assieme al direttore artistico Alan Palmieri. Il binomio va avanti dal 2017 e lo spettacolo piace tantissimo al pubblico. È l’Italia del sud, in particolare le piazze della Puglia e della Basilicata, ad ospitare “Battiti Live”. L’anno scorso lo staff, con un grande sforzo, è riuscito a mandare in onda il programma nonostante le restrizioni dovute al Covid.















E anche questa estate Elisabetta Gregoraci tornerà in prima serata su Italia1. È stata la stessa vip a confermare la voce che girava online da un po’ con una story su Instagram in cui esterna tutta la sua gioia: “Che felicità!”. Il programma musicale farà conoscere quelli che con ogni probabilità diventeranno i pezzi più cantati e ballati dell’estate 2021. In tutto saranno cinque le puntate che verranno trasmesse in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba. Primo appuntamento fissato per venerdì 25 giugno.









“Battiti Live” sarà, quindi, trasmesso in differita sulle reti Mediaset, ovvero Italia 1, Mediaset Extra e Italia 2, in un secondo momento. La prima puntata è prevista per la metà di luglio. Il Biscione e Radio Norba, tra l’altro, hanno confermato la partnership fino al 2023 e dunque saranno almeno tre le edizioni che andranno in onda su Italia 1 e gli altri canali Mediaset in prima serata. Per le misure anti-contagio ci sarà un palco ad Otranto con posti limitati e poi lo show si sposterà in altre 15 località.

“Non vedo l’ora!”. Elisabetta Gregoraci, annuncio a sorpresa. E parte pure il conto alla rovescia