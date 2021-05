Buone notizie per i fan di Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippi Bisciglia. Il programma televisivo prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia è basato sul programma televisivo olandese Blind Vertrouwen (tradotto come Fede Cieca) creato da Endemol ed è stato adattato da diversi paesi.

La prima edizione (intitolata Vero amore) è andata in onda nel 2005 con la conduzione di Maria De Filippi. Dopo nove anni, viene prodotta la seconda edizione (la prima con il nome Temptation Island) che è andata in onda nel 2014 con la conduzione di Filippo Bisciglia. Nel 2020 torna Alessia Marcuzzi, che nel 2019 aveva già condotto la seconda edizione di Temptation Island Vip. Dal 18 settembre 2018 al 14 ottobre 2019 è andata infatti onda la versione con le coppie celebri, la cui prima edizione è condotta da Simona Ventura e poi ad Alessia Marcuzzi.















Ma nel 2020 l’edizione è stata nuovamente affidata a Bisciglia. Ormai è tutto pronto per l’inizio della nuova edizione del reality delle tentazioni. Il nuovo viaggio nei sentimenti inizierà a fine giugno, saranno presenti solo le coppie nip, il conduttore darà sempre Filippo Bisciglia e anche la location scelta per le registrazioni del programma è quella dell’Is Morus hotel di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. Secondo quanto riferito da Dagospia è invece “in bilico l’edizione vip prevista a settembre con la conduzione di Alessia Marcuzzi“.















“Che estate sarebbe senza le corna pop-trash di Temptation Island? Il reality prodotto da Fascino tornerà in onda su Canale 5 da fine giugno e lo farà con l’edizione condotta da Filippo Bisciglia. Le coppie non saranno già note al grande pubblico e non ci sarà nemmeno un mix con gli sconosciuti, l’edizione vedrà sei coppie “nip” alle prese con il loro viaggio nei sentimenti”, si legge ancora su Dagospia.









Per ora non si conoscono i nomi delle coppie in ballo, ma la redazione del format sta lavorando con impegno per realizzare una nuova edizione di sicuro successo. La macchina organizzativa della produzione è però già in moto e sull’isola delle tentazioni vedremo certamente qualche ex tronista o qualche ex corteggiatore o corteggiatrice di Uomini e Donne. Appuntamento quindi al 30 giungo con la prima puntata di Temptation Island.

“Quella bimba era Denise Pipitone”. L’ex procuratore è certo e dopo anni rompe il silenzio