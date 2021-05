Questa lunga e seguitissima stagione di Uomini e Donne sta per giungere al termine e, dopo il lieto fine di Samantha Curcio, resta da capire cosa succederà alla fine del percorso degli altri due tronisti, ovvero Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny. Samantha, come abbiamo visto in una delle ultime puntate del dating show ha scelto Alessio a dispetto di Bohdan e a giudicare dal primo filmato condiviso sui social i due vanno d’amore e d’accordo.

Gli spoiler di UeD sostengono però che anche Massimiliano sia arrivato alla decisione finale sulle sue corteggiatrici. La sua scelta è stata registrata qualche giorno fa e probabilmente non manca molto alla messa in onda. Dalle anticipazioni sappiamo però che la nuova puntata è dedicata a lui e a quanto si legge in rete sarà movimentata…















Martedì 11 maggio 2021 il pubblico potrà assistere a un momento cruciale del suo percorso sul trono. In esterna, infatti, Massimiliano si lascerà andare con Vanessa e, al termine di un’uscita molto bella ed emozionante, tra i due scatterà anche il bacio. Peccato però che l’armonia tra i due durerà poco perché in studio lui dovrà fare i conti con la ‘rivale’ di Vanessa, Eugenia, ovviamente infastidita da quanto visto nella clip.















Poi il colpo di scena. E il caos perché a sbottare sarà proprio Vanessa, che non reagisce bene alle premure di Massimiliano nei confronti dell’altra sua corteggiatrice. Quindi la decisione di abbandonare lo studio. A questo punto secondo i beninformati, il tronista seguirà la corteggiatrice fuori dallo studio creando un bel po’ di stupore anche in Eugenia.









Sempre leggendo le indiscrezioni già trapelate in rete, pare che sarà proprio questo momento che porterà poi Massimiliano Mollicone alla scelta finale che, come detto, è stata già registrata. Anche perché l’ultima puntata di questa stagione del dating show di Uomini e Donne dovrebbe andare in onda venerdì 28 maggio, dunque i giochi sono pressoché fatti. E chissà se nasceranno nuove coppie dopo quella formata da Samantha e Alessio.

