Giorni convulsi a Uomini e Donne. Tra le tante sorprese ecco una novità in arrivo per Ida Platano. A tenere banco, prima di lei, è l’ormai ex coppia formata da Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri arrivata ad accusarsi in studio. “La colpa è mia. Sapevo com’era Riccardo, conoscevo il suo carattere e il suo modo di fare – ha esordito Roberta – Sono voluta andare fino in fondo e oggi è difficile. È difficile affrontare le giornate. Ci sono troppe cose che non sono andate. Per carattere all’inizio ho un po’ abbozzato, poi sono crollata. Non è egoista però se vuoi andare d’accordo con lui, deve fare quello che dice. Se ti ribelli, non va bene”.

E non è finita qui perché l’ex rivale di Ida Platano ha aggiunto nuovi dettagli. La ex dama ha parlato di “incompatibilità nei modi di pensare, negli atteggiamenti, nei modi di fare”. Accusa Riccardo che “a letto non riesce a dormire e guarda i video ad alto volume. Io vorrei dormire la notte. Anche perché io non sto tutto il giorno a casa come lui. Io marcio tutti i giorni, lui non fa nulla, sta tutto il giorno a casa a guardare film”.















Poi ha reso noti quindi una serie di divieti che lui le avrebbe imposto. Ida Platano è rimasta in silenzio davanti al teatrino, desiderosa solo di trovare la sua dimensione dopo la delusione con Riccardo. L’avventura di Ida Platano non era iniziata benissimo, la dama aveva rimediato un sonoro due di picche da Luca Cenerelli, che non avrebbe potuto essere più chiaro.















“Il ritorno di Ida Platano non mi ha fatto nessun particolare effetto. Poi quando l’ho vista sfilare ho avuto modo di apprezzarla di più e credo sia una bellissima donna – spiega – Pur avendo ricevuto un apprezzamento da parte sua, in questo momento preferisco aspettare per cercare di capire cosa mi trasmetterà le prossime volte”.









E ancora: “È una persona che ha un certo tipo di trascorso all’interno del programma e una notorietà che mi spingono a procedere ancora più cautamente”. Ida Platano da parte sua non si lasciata abbattere e oggi ha racconta di aver iniziato a frequentare Gabriele. I due hanno fatto un romantico aperitivo in riva al mare, poi Ida ha invitato il cavaliere nella sua camera d’albergo per un caffè. L’inizio di qualcosa di importante?

